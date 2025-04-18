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В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия - 18.04.2025, ПРАЙМ
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В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия
В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия - 18.04.2025, ПРАЙМ
В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия
В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T03:10+0300
2025-04-18T03:10+0300
общество
сша
афганистан
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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), сообщает министерство юстиции США. "Сегодня 18-летний Абдулла Хаджи Зада, уроженец и гражданин Афганистана, который проживает в США на законных основаниях, признал себя виновным в умышленном приобретении, попытке приобретения и сговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования в совершении федерального преступления, связанного с терроризмом," – говорится в заявлении Управления по связям с общественностью в министерстве юстиции США. Зада и его сообщник Насир Ахмад Таухеди были арестованы в октябре 2024 года, за месяц до проведения выборов. На момент ареста Заде было 17 лет, но он признал себя виновным как совершеннолетний. В связи с этим ему грозит максимальное наказание – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. В рамках соглашения о признании вины Зада обязался после окончания срока заключения покинуть территорию США и вернуться в Афганистан. Кроме того, он отказался от права обжаловать обвинительный приговор или от возможности получить освобождение от депортации, включая ходатайство о предоставлении убежища.
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общество , сша, афганистан
Общество , США, АФГАНИСТАН
03:10 18.04.2025
 
В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия

В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении оружия в день выборов

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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), сообщает министерство юстиции США.
"Сегодня 18-летний Абдулла Хаджи Зада, уроженец и гражданин Афганистана, который проживает в США на законных основаниях, признал себя виновным в умышленном приобретении, попытке приобретения и сговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования в совершении федерального преступления, связанного с терроризмом," – говорится в заявлении Управления по связям с общественностью в министерстве юстиции США.
Зада и его сообщник Насир Ахмад Таухеди были арестованы в октябре 2024 года, за месяц до проведения выборов. На момент ареста Заде было 17 лет, но он признал себя виновным как совершеннолетний. В связи с этим ему грозит максимальное наказание – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
В рамках соглашения о признании вины Зада обязался после окончания срока заключения покинуть территорию США и вернуться в Афганистан. Кроме того, он отказался от права обжаловать обвинительный приговор или от возможности получить освобождение от депортации, включая ходатайство о предоставлении убежища.
 
ОбществоСШААФГАНИСТАН
 
 
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