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В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия

В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия - 18.04.2025, ПРАЙМ

В США гражданин Афганистана признал себя виновным в покупке оружия

В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T03:10+0300

2025-04-18T03:10+0300

2025-04-18T03:10+0300

общество

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), сообщает министерство юстиции США. "Сегодня 18-летний Абдулла Хаджи Зада, уроженец и гражданин Афганистана, который проживает в США на законных основаниях, признал себя виновным в умышленном приобретении, попытке приобретения и сговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования в совершении федерального преступления, связанного с терроризмом," – говорится в заявлении Управления по связям с общественностью в министерстве юстиции США. Зада и его сообщник Насир Ахмад Таухеди были арестованы в октябре 2024 года, за месяц до проведения выборов. На момент ареста Заде было 17 лет, но он признал себя виновным как совершеннолетний. В связи с этим ему грозит максимальное наказание – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. В рамках соглашения о признании вины Зада обязался после окончания срока заключения покинуть территорию США и вернуться в Афганистан. Кроме того, он отказался от права обжаловать обвинительный приговор или от возможности получить освобождение от депортации, включая ходатайство о предоставлении убежища.

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общество , сша, афганистан