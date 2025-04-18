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Высокая ключевая ставка ЦБ работает, заявили в "Сбере" - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Высокая ключевая ставка ЦБ работает, заявили в "Сбере"
Высокая ключевая ставка ЦБ работает, заявили в "Сбере" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Высокая ключевая ставка ЦБ работает, заявили в "Сбере"
Высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ влияет на кредитную активность, у корпоративных заемщиков она слабая, заявил заместитель председателя правления Сбербанка... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:00+0300
2025-04-18T13:00+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ влияет на кредитную активность, у корпоративных заемщиков она слабая, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Портфель юрлиц Сбера составляет чуть меньше 26 триллионов рублей. Я могу сказать, что за весь первый квартал он вырос всего на 1%. Это говорит о том, что в целом активность у заемщиков слабая. Заемщики обслуживают и амортизируют портфель по всем участникам рынка. В ряде сегментов есть снижение кредитного портфеля", - сказал он на конференции Сбербанка "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности". "Да, ключевая ставка 21 работает. Те заемщики, которые собираются возвращать, по таким ставкам (новые - ред.) кредиты в основном не берут", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. Также Попов отметил, что жилая недвижимость "была, есть и остается" одним из драйверов устойчивого роста корпоративного кредитного портфеля.
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банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
13:00 18.04.2025
 
Высокая ключевая ставка ЦБ работает, заявили в "Сбере"

Попов: высокая ставка ЦБ работает, активность у корпоративных заемщиков слабая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ влияет на кредитную активность, у корпоративных заемщиков она слабая, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Портфель юрлиц Сбера составляет чуть меньше 26 триллионов рублей. Я могу сказать, что за весь первый квартал он вырос всего на 1%. Это говорит о том, что в целом активность у заемщиков слабая. Заемщики обслуживают и амортизируют портфель по всем участникам рынка. В ряде сегментов есть снижение кредитного портфеля", - сказал он на конференции Сбербанка "Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности".
"Да, ключевая ставка 21 работает. Те заемщики, которые собираются возвращать, по таким ставкам (новые - ред.) кредиты в основном не берут", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Попов отметил, что жилая недвижимость "была, есть и остается" одним из драйверов устойчивого роста корпоративного кредитного портфеля.
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