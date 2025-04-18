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Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник

Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник - 18.04.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник

Законодательно термин "субботник" нигде не закреплен - обычно это общественно полезная деятельность в выходной день. Обязать участвовать в нем сотрудника можно, | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T02:02+0300

2025-04-18T02:02+0300

2025-04-18T02:02+0300

юрист

общество

работники

защита работников

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Законодательно термин "субботник" нигде не закреплен - обычно это общественно полезная деятельность в выходной день. Обязать участвовать в нем сотрудника можно, если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.Если участие в субботнике является должностной обязанностью работника, либо он по роду деятельности должен заниматься уборкой/уходом за растениями, то работодатель может обязать его поучаствовать. Но это должно быть предусмотрено в должностной инструкции.Кроме того, важно соблюсти установленный каждому конкретному работнику режим рабочего времени, уточняет юрист."Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя", - объясняет адвокат.Иными словами, если по графику работнику установлен рабочий день в субботу, то он обязан участвовать в субботнике в течение своего рабочего дня. "Если же суббота является для работника выходным, то привлекать работника к работе в выходной день можно только с его согласия (ст. 99 ТК РФ) и при условии, что нет запрета на привлечение такого работника к сверхурочной работе (беременные женщины, работники до 18 лет и т.д.)", - объяснила Паушкина.

https://1prime.ru/20250414/kvartira-856593821.html

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юрист, общество , работники, защита работников