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Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник
Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник - 18.04.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник
Законодательно термин "субботник" нигде не закреплен - обычно это общественно полезная деятельность в выходной день. Обязать участвовать в нем сотрудника можно, | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T02:02+0300
2025-04-18T02:02+0300
юрист
общество
работники
защита работников
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Законодательно термин "субботник" нигде не закреплен - обычно это общественно полезная деятельность в выходной день. Обязать участвовать в нем сотрудника можно, если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.Если участие в субботнике является должностной обязанностью работника, либо он по роду деятельности должен заниматься уборкой/уходом за растениями, то работодатель может обязать его поучаствовать. Но это должно быть предусмотрено в должностной инструкции.Кроме того, важно соблюсти установленный каждому конкретному работнику режим рабочего времени, уточняет юрист."Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя", - объясняет адвокат.Иными словами, если по графику работнику установлен рабочий день в субботу, то он обязан участвовать в субботнике в течение своего рабочего дня. "Если же суббота является для работника выходным, то привлекать работника к работе в выходной день можно только с его согласия (ст. 99 ТК РФ) и при условии, что нет запрета на привлечение такого работника к сверхурочной работе (беременные женщины, работники до 18 лет и т.д.)", - объяснила Паушкина.
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юрист, общество , работники, защита работников
юрист, Общество , работники, защита работников
02:02 18.04.2025
 
Юрист объяснила, когда работодатель может заставить выйти на субботник

Юрист Паушкина: заставить работника выйти на субботник можно не всегда

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОбщегородской субботник в Новосибирске
Общегородской субботник в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Законодательно термин "субботник" нигде не закреплен - обычно это общественно полезная деятельность в выходной день. Обязать участвовать в нем сотрудника можно, если это входит в его должностные обязанности, рассказала агентству "Прайм" Юлия Паушкина, адвокат, партнер трудовой практики АБ КИАП.
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Если участие в субботнике является должностной обязанностью работника, либо он по роду деятельности должен заниматься уборкой/уходом за растениями, то работодатель может обязать его поучаствовать. Но это должно быть предусмотрено в должностной инструкции.
Кроме того, важно соблюсти установленный каждому конкретному работнику режим рабочего времени, уточняет юрист.
"Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя", - объясняет адвокат.
Иными словами, если по графику работнику установлен рабочий день в субботу, то он обязан участвовать в субботнике в течение своего рабочего дня.
"Если же суббота является для работника выходным, то привлекать работника к работе в выходной день можно только с его согласия (ст. 99 ТК РФ) и при условии, что нет запрета на привлечение такого работника к сверхурочной работе (беременные женщины, работники до 18 лет и т.д.)", - объяснила Паушкина.
 
юристОбществоработникизащита работников
 
 
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