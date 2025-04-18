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Суд отказал в отмене обеспечительных мер СП "Сахалин-Шельф-Сервис"

Суд отказал в отмене обеспечительных мер СП "Сахалин-Шельф-Сервис" - 18.04.2025, ПРАЙМ

Суд отказал в отмене обеспечительных мер СП "Сахалин-Шельф-Сервис"

Сахалинский арбитражный суд отказал СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" в отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ к Сергею Богданчикову и Марку... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T10:11+0300

2025-04-18T10:11+0300

2025-04-18T10:11+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 апр – ПРАЙМ. Сахалинский арбитражный суд отказал СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" в отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ к Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, следует из картотеки арбитражных дел. "Определение об отказе в отмене обеспечительных (предварительных обеспечительных) мер", - написано в картотеке. "Сахалин-Шельф-Сервис" дважды подавал заявление об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ, и в обоих случаях суд не удовлетворил заявление. Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к Богданчикову, Гарберу и восьми кипрским компаниям 7 февраля 2025 года, и в этот же день направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер. Богданчиков в 1998-2010 годах был президентом ОАО НК "Роснефть". До этого он занимал пост генерального директора АО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз", а также возглавлял ее совет директоров, в состав которого входил второй ответчик – партнер GHP Group Гарбер. В числе ответчиков названы компании Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited, зарегистрированные на Кипре. По данным картотеки, третьими лицами судом указаны АО "Форпроект", АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания", СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ранее суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры РФ о рассмотрении данного дела в закрытом режиме.

https://1prime.ru/20250417/genprokuratura-856775018.html

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бизнес, россия, рф, южно-сахалинск, кипр, роснефть