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ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот" - 18.04.2025, ПРАЙМ
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ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот"
ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот" - 18.04.2025, ПРАЙМ
ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот"
Налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве судоходной компании "Татфлот", задолжавшей ведомству более 192 миллионов рублей, следует из данных в... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:15+0300
2025-04-18T15:15+0300
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ПЕРМЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве судоходной компании "Татфлот", задолжавшей ведомству более 192 миллионов рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел. "Заявление от управления федеральной налоговой службы России по республике Татарстан о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ "О несостоятельности")", - указано в материалах Арбитражного суда Татарстана. Сумма исковых требований ведомства составляет 192,3 миллиона рублей. Пока заявление не принято к производству, заседание не назначено. Подробности иска не раскрываются. В октябре 2023 года в арбитраж поступало аналогичное заявление к "Татфлоту" из-за долга в 53 миллиона рублей. Однако в декабре того же года суд отказал во введении в отношении АО процедуры банкротства. На сайте судоходной компании "Татфлот" указано, что она является одной из крупнейших в своей сфере, работает на водных просторах Татарстана и в районе Волжско-Камского бассейна. Предприятие специализируется на перевозке грузов флотом, буксировке судов, погрузочно-разгрузочных работах, транспортно-экспедиторской деятельности и разработке месторождений песчано-гравийной смеси.
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бизнес, россия, татарстан
Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН
15:15 18.04.2025
 
ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот"

ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот" из-за долга

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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ПЕРМЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве судоходной компании "Татфлот", задолжавшей ведомству более 192 миллионов рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
"Заявление от управления федеральной налоговой службы России по республике Татарстан о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ "О несостоятельности")", - указано в материалах Арбитражного суда Татарстана.
Сумма исковых требований ведомства составляет 192,3 миллиона рублей. Пока заявление не принято к производству, заседание не назначено. Подробности иска не раскрываются.
В октябре 2023 года в арбитраж поступало аналогичное заявление к "Татфлоту" из-за долга в 53 миллиона рублей. Однако в декабре того же года суд отказал во введении в отношении АО процедуры банкротства.
На сайте судоходной компании "Татфлот" указано, что она является одной из крупнейших в своей сфере, работает на водных просторах Татарстана и в районе Волжско-Камского бассейна. Предприятие специализируется на перевозке грузов флотом, буксировке судов, погрузочно-разгрузочных работах, транспортно-экспедиторской деятельности и разработке месторождений песчано-гравийной смеси.
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