https://1prime.ru/20250418/tatflot-856820627.html

ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот"

ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот" - 18.04.2025, ПРАЙМ

ФНС потребовала банкротства судоходной компании "Татфлот"

Налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве судоходной компании "Татфлот", задолжавшей ведомству более 192 миллионов рублей, следует из данных в... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:15+0300

2025-04-18T15:15+0300

2025-04-18T15:15+0300

бизнес

россия

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

ПЕРМЬ, 18 апр - ПРАЙМ. Налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве судоходной компании "Татфлот", задолжавшей ведомству более 192 миллионов рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел. "Заявление от управления федеральной налоговой службы России по республике Татарстан о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ "О несостоятельности")", - указано в материалах Арбитражного суда Татарстана. Сумма исковых требований ведомства составляет 192,3 миллиона рублей. Пока заявление не принято к производству, заседание не назначено. Подробности иска не раскрываются. В октябре 2023 года в арбитраж поступало аналогичное заявление к "Татфлоту" из-за долга в 53 миллиона рублей. Однако в декабре того же года суд отказал во введении в отношении АО процедуры банкротства. На сайте судоходной компании "Татфлот" указано, что она является одной из крупнейших в своей сфере, работает на водных просторах Татарстана и в районе Волжско-Камского бассейна. Предприятие специализируется на перевозке грузов флотом, буксировке судов, погрузочно-разгрузочных работах, транспортно-экспедиторской деятельности и разработке месторождений песчано-гравийной смеси.

https://1prime.ru/20250408/nalog-856469021.html

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, татарстан