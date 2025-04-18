https://1prime.ru/20250418/tovarooborot-856808462.html

Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март

Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март - 18.04.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март

Товарооборот Китая и Украины за январь-март сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,609 миллиарда долларов,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:14+0300

2025-04-18T11:14+0300

2025-04-18T11:14+0300

экономика

россия

китай

украина

пекин

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ПЕКИН, 18 апр - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-март сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,609 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные китайского главного таможенного управления. Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 989,1 миллиона долларов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 620,4 миллиона долларов - сокращение в годовом выражении составило 56,7%. Отдельно в марте товарооборот двух стран составил 583,15 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 338,64 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 244,5 миллиона долларов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и Украины по итогам 2024 года вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,99 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250414/indoneziya-856656649.html

китай

украина

пекин

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россия, китай, украина, пекин