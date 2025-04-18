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Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март
Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март - 18.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март
Товарооборот Китая и Украины за январь-март сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,609 миллиарда долларов,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:14+0300
2025-04-18T11:14+0300
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ПЕКИН, 18 апр - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-март сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,609 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные китайского главного таможенного управления. Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 989,1 миллиона долларов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 620,4 миллиона долларов - сокращение в годовом выражении составило 56,7%. Отдельно в марте товарооборот двух стран составил 583,15 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 338,64 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 244,5 миллиона долларов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и Украины по итогам 2024 года вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,99 миллиарда долларов.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА, Пекин
Товарооборот Китая и Украины существенно сократился за январь-март
Товарооборот Китая и Украины за январь-март сократился на 28%
ПЕКИН, 18 апр - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и Украины за январь-март сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,609 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные китайского главного таможенного управления.
Китай экспортировал на Украину товаров на сумму 989,1 миллиона долларов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Украина поставила в Китай товаров на 620,4 миллиона долларов - сокращение в годовом выражении составило 56,7%.
Отдельно в марте товарооборот двух стран составил 583,15 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину достиг 338,64 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 244,5 миллиона долларов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и Украины по итогам 2024 года вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,99 миллиарда долларов.
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов