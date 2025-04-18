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Трасса от Краснодара к Крымскому мосту станет платной, сообщил "Автодор"
Трасса от Краснодара к Крымскому мосту станет платной, сообщил "Автодор" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Трасса от Краснодара к Крымскому мосту станет платной, сообщил "Автодор"
Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:21+0300
2025-04-18T18:21+0300
2025-04-18T18:22+0300
экономика
трасса
крымский мост
оплата
автодор
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в управление ГК "Автодор", сообщила пресс-служба госкомпании. В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия трассы сообщил, что она позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в 3 раза быстрее - за два часа вместо шести. "Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании "Автодор". … С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме", - говорится в сообщении. Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей. "Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 "Краснодар – Верхнебаканский", а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк", - уточнили в "Автодоре".
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трасса, крымский мост, оплата, автодор
Экономика, трасса, Крымский мост, оплата, Автодор
Трасса от Краснодара к Крымскому мосту станет платной, сообщил "Автодор"
Автодор: трасса А-289 от Краснодара к Крымскому мосту с 22 апреля станет платной
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Трасса А-289 (Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь) с 22 апреля 2025 года станет платной и перейдет в управление ГК "Автодор", сообщила пресс-служба госкомпании.
В декабре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе церемонии открытия трассы сообщил, что она позволит водителям доезжать от Краснодара до Крымского моста в 3 раза быстрее - за два часа вместо шести.
"Трасса А-289 с 22 апреля в доверительном управлении госкомпании "Автодор". … С декабря 2024 года дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. С 22 апреля 2025 года дорога начнет эксплуатироваться в платном режиме", - говорится в сообщении.
Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
Сборы "Автодора" за проезд по платным трассам выросли на 40%
"Альтернативными маршрутами от Краснодара в сторону Крымского полуострова, Анапы, порта Новороссийск и в обратном направлении являются федеральная трасса А-146 "Краснодар – Верхнебаканский", а также автомобильная дорога, проходящая через ст. Новомышастовскую и Темрюк", - уточнили в "Автодоре".