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Российские банки нарастили объем чистой прибыли в марте - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Российские банки нарастили объем чистой прибыли в марте
Российские банки нарастили объем чистой прибыли в марте - 18.04.2025, ПРАЙМ
Российские банки нарастили объем чистой прибыли в марте
Банки в России в марте заработали 244 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 14% выше результата февраля, говорится в информационно-аналитическом материале... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:31+0300
2025-04-18T11:31+0300
экономика
финансы
банки
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банки в России в марте заработали 244 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 14% выше результата февраля, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". В марте 2024 года банки в России заработали 270 миллиардов рублей, таким образом, показатель снизился в годовом выражении на 9,63%. "Чистая прибыль сектора составила 244 миллиарда рублей, что на 14% выше результата февраля (214 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 16,0 с 14,3%", - говорится в материалах регулятора. Как отмечает ЦБ, на прибыль продолжает влиять убыток от валютной переоценки, который при этом существенно сократился (минус 30 миллиардов рублей в марте против 146 миллиардов рублей в феврале) из-за того, что рубль укрепился к доллару не так сильно, как в феврале (+5 после +12%).
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финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
11:31 18.04.2025
 
Российские банки нарастили объем чистой прибыли в марте

ЦБ: банки в марте заработали 244 миллиарда рублей чистой прибыли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Банки в России в марте заработали 244 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 14% выше результата февраля, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
В марте 2024 года банки в России заработали 270 миллиардов рублей, таким образом, показатель снизился в годовом выражении на 9,63%.
"Чистая прибыль сектора составила 244 миллиарда рублей, что на 14% выше результата февраля (214 миллиардов рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 16,0 с 14,3%", - говорится в материалах регулятора.
Как отмечает ЦБ, на прибыль продолжает влиять убыток от валютной переоценки, который при этом существенно сократился (минус 30 миллиардов рублей в марте против 146 миллиардов рублей в феврале) из-за того, что рубль укрепился к доллару не так сильно, как в феврале (+5 после +12%).
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