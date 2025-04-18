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ЦБ отметил умеренный рост ипотечного кредитования в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил умеренный рост ипотечного кредитования в России
ЦБ отметил умеренный рост ипотечного кредитования в России - 18.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил умеренный рост ипотечного кредитования в России
Рост ипотечного кредитования в России в марте составил умеренные 0,3% после 0,2% в феврале, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:33+0300
2025-04-18T11:49+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в марте составил умеренные 0,3% после 0,2% в феврале, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в марте"."По предварительным данным, ипотечный портфель на балансах банков увеличился на умеренные 0,3% после 0,2% в феврале", - сказано в материалах.Отмечается, что выдачи ипотеки выросли на умеренные 13% и составили 257 миллиардов рублей после 227 миллиардов рублей в феврале.Регулятор указал, что основной объем кредитов (87%) выдан в рамках госпрограмм и составил 224 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в феврале. По наиболее популярной "Семейной ипотеке" выдачи выросли до 197 миллиардов рублей после 174 миллиардов рублей месяцем ранее."Однако многие крупнейшие игроки по-прежнему взимают комиссию (5-6%), чтобы повысить маржинальность льготных кредитов. Банк России разрабатывает концепцию стандартного ипотечного продукта, который позволит ограничить распространение таких практик", - подчеркнули в ЦБ.Отмечается, что выдачи рыночной ипотеки по-прежнему низкие (33 миллиарда рублей) на фоне высоких ставок. "Несмотря на небольшое снижение ставок в марте (-1,0 п.п.), ипотека под 28,5% мало привлекает заемщиков", - заключил регулятор.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
11:33 18.04.2025 (обновлено: 11:49 18.04.2025)
 
ЦБ отметил умеренный рост ипотечного кредитования в России

ЦБ: рост ипотечного кредитования в России в марте составил умеренные 0,3%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Рост ипотечного кредитования в России в марте составил умеренные 0,3% после 0,2% в феврале, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в марте".
"По предварительным данным, ипотечный портфель на балансах банков увеличился на умеренные 0,3% после 0,2% в феврале", - сказано в материалах.
Отмечается, что выдачи ипотеки выросли на умеренные 13% и составили 257 миллиардов рублей после 227 миллиардов рублей в феврале.
Регулятор указал, что основной объем кредитов (87%) выдан в рамках госпрограмм и составил 224 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в феврале. По наиболее популярной "Семейной ипотеке" выдачи выросли до 197 миллиардов рублей после 174 миллиардов рублей месяцем ранее.
"Однако многие крупнейшие игроки по-прежнему взимают комиссию (5-6%), чтобы повысить маржинальность льготных кредитов. Банк России разрабатывает концепцию стандартного ипотечного продукта, который позволит ограничить распространение таких практик", - подчеркнули в ЦБ.
Отмечается, что выдачи рыночной ипотеки по-прежнему низкие (33 миллиарда рублей) на фоне высоких ставок. "Несмотря на небольшое снижение ставок в марте (-1,0 п.п.), ипотека под 28,5% мало привлекает заемщиков", - заключил регулятор.
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