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Цивилев: энергосотрудничество в мире набирает все большую ценность

Цивилев: энергосотрудничество в мире набирает все большую ценность - 18.04.2025, ПРАЙМ

Цивилев: энергосотрудничество в мире набирает все большую ценность

Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T06:27+0300

2025-04-18T06:27+0300

2025-04-18T06:27+0300

энергетика

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россия

китай

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кнр

сергей цивилев

госсовет

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ПЕКИН, 18 апр – ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество в мире в настоящее время набирает всё большую и большую ценность, заявил в пятницу министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. "Действительно, наши народы во все времена были, есть и будут всегда близкими соседями и надёжными партнёрами", - заявил Цивилев. Он отметил, что "сегодня я прилетел обсудить совместные вопросы по развитию энергетического сотрудничества, которое сейчас в мире набирает всё большую и большую ценность". "Этот год для нас особенный, мы с вами празднуем восьмидесятилетие Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Всегда приятно в преддверии большого праздника встречаться со своими друзьями и обсуждать будущее развитие наших стран в интересах наших народов", - указал он. В четверг российское Минэнерго сообщило, что профильные ведомства России и Китая обсудили расширение поставок энергоресурсов в Китай, а также возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа (СПГ) и создание благоприятных условий для экспорта угля. В четверг Цивилев в рамках рабочей поездки в Китай провел переговоры с руководителем Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.

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россия, китай, рф, кнр, сергей цивилев, госсовет