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Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6%

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6% - 18.04.2025, ПРАЙМ

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6%

Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,6% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T07:43+0300

2025-04-18T07:43+0300

2025-04-18T07:43+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,6% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В марте потребительские цены выросли на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В марте базовые потребительские цены выросли на 0,4% после снижения в феврале на 0,1%.

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