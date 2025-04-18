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Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6% - 18.04.2025, ПРАЙМ
Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,6% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T07:43+0300
2025-04-18T07:43+0300
2025-04-18T07:43+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,6% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В марте потребительские цены выросли на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В марте базовые потребительские цены выросли на 0,4% после снижения в феврале на 0,1%.
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мировая экономика, москва, япония
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, ЯПОНИЯ
Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,6%
Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,6%
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам марта выросли на 3,6% в годовом выражении после увеличения на 3,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В марте потребительские цены выросли на 0,3% после снижения на 0,4% в феврале.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,2% (на 3% месяцем ранее), что совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В марте базовые потребительские цены выросли на 0,4% после снижения в феврале на 0,1%.