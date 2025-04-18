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Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено"
Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено"
Турецкая туриндустрия не готова к отмене системы "все включено" на фоне сильной конкуренции на рынке, это решение может привести к снижению числа российских... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T03:47+0300
2025-04-18T03:47+0300
2025-04-18T03:47+0300
туризм
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анталья
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АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр – ПРАЙМ. Турецкая туриндустрия не готова к отмене системы "все включено" на фоне сильной конкуренции на рынке, это решение может привести к снижению числа российских туристов и повышению цен, заявил РИА Новости на условиях анонимности метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье.
"Нет, не готовы (к отмене системы "все включено" – ред.). Это может привести к снижению числа туристов, особенно российских, в Турции. И это при наличии конкурентов на рынке. На рынке появляются новые игроки. Просто надо думать, как сделать так, чтобы в этом процессе не потеряли ни туристы, ни индустрия. Надо найти золотую середину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если отели начнут вводить дополнительные ограничения или введут лимитированный алкоголь, это может привести к увеличению цен на услуги и путевки, так как туристы будут готовы платить больше за комфортные условия.
"Изменения в системе "все включено" могут повлиять на рестораны, бары и другие заведения, которые могут недополучить доходы от туристов", - сказал он.
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туризм, бизнес, турция, анталья
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Анталья
Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено"
Метрдотель: туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено"
АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр – ПРАЙМ. Турецкая туриндустрия не готова к отмене системы "все включено" на фоне сильной конкуренции на рынке, это решение может привести к снижению числа российских туристов и повышению цен, заявил РИА Новости на условиях анонимности метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье.
"Нет, не готовы (к отмене системы "все включено" – ред.). Это может привести к снижению числа туристов, особенно российских, в Турции. И это при наличии конкурентов на рынке. На рынке появляются новые игроки. Просто надо думать, как сделать так, чтобы в этом процессе не потеряли ни туристы, ни индустрия. Надо найти золотую середину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если отели начнут вводить дополнительные ограничения или введут лимитированный алкоголь, это может привести к увеличению цен на услуги и путевки, так как туристы будут готовы платить больше за комфортные условия.
"Изменения в системе "все включено" могут повлиять на рестораны, бары и другие заведения, которые могут недополучить доходы от туристов", - сказал он.