https://1prime.ru/20250418/turindustrija-856800917.html

Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено"

Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено" - 18.04.2025, ПРАЙМ

Туриндустрия Турции не готова к отмене системы "все включено"

Турецкая туриндустрия не готова к отмене системы "все включено" на фоне сильной конкуренции на рынке, это решение может привести к снижению числа российских... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T03:47+0300

2025-04-18T03:47+0300

2025-04-18T03:47+0300

туризм

бизнес

турция

анталья

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856800917.jpg?1744937232

АНТАЛЬЯ (Турция), 18 апр – ПРАЙМ. Турецкая туриндустрия не готова к отмене системы "все включено" на фоне сильной конкуренции на рынке, это решение может привести к снижению числа российских туристов и повышению цен, заявил РИА Новости на условиях анонимности метрдотель одного из популярных отелей в курортном районе Белек, принимавшего гостей Дипломатического форума в Анталье. "Нет, не готовы (к отмене системы "все включено" – ред.). Это может привести к снижению числа туристов, особенно российских, в Турции. И это при наличии конкурентов на рынке. На рынке появляются новые игроки. Просто надо думать, как сделать так, чтобы в этом процессе не потеряли ни туристы, ни индустрия. Надо найти золотую середину", - сказал собеседник агентства. По его словам, если отели начнут вводить дополнительные ограничения или введут лимитированный алкоголь, это может привести к увеличению цен на услуги и путевки, так как туристы будут готовы платить больше за комфортные условия. "Изменения в системе "все включено" могут повлиять на рестораны, бары и другие заведения, которые могут недополучить доходы от туристов", - сказал он.

турция

анталья

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, анталья