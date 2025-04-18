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В "Белом мысе" соберут около 2 тысяч российских вин

В "Белом мысе" соберут около 2 тысяч российских вин - 18.04.2025, ПРАЙМ

В "Белом мысе" соберут около 2 тысяч российских вин

Порядка 2 тысяч российских вин от почти 150 виноделен соберут в энотеку первого в России и мире "винного города", стоимость бутылки будет начинаться от 500... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T05:30+0300

2025-04-18T05:30+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Порядка 2 тысяч российских вин от почти 150 виноделен соберут в энотеку первого в России и мире "винного города", стоимость бутылки будет начинаться от 500 рублей, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель "Белого мыса" Дмитрий Левицкий. "Главная идея винного города - поддержка российского виноделия. Поэтому в энотеке мы собрали коллекцию исключительно из российских вин: на данный момент уже 1856 вин от 146 виноделен. Задача непростая: надо пробовать много вин и отбирать только достойные", - сказал Левицкий. "Мы не ставим задачу завышать цены. Стоимость бутылки начинается от 500 рублей, хотим, чтобы вина были доступны, но качество - в приоритете. Будут и дорогие, коллекционные позиции, но в целом мы ориентируемся на массового потребителя", - добавил он. Левицкий рассказал, что команда винотеки проделала большую работу: сначала собрав информацию о производителях вина со всех регионов России, а затем выбрав образцы, которые соответствовали концепции энотеки. "Дегустационная комиссия из профессиональных сомелье уже провела органолептический анализ всех образцов. Но коллекция живая, каждый год появляются новые вина. К моменту открытия появится еще что-то, что захочется включить. Мы постоянно будем дополнять, находить новые интересные вина", - пояснил руководитель проекта. "На полку встанут только те вина, в качестве которых мы уверены. Это не всегда дорого, но обязательно качественно. Мы уже сейчас гордимся тем, что энотека дает шанс заявить о себе малым винодельням. Их продукция редко попадает в крупные винотеки: объемы небольшие, а требования по логистике высокие", - подчеркнул Левицкий. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Идея создания принадлежит группе акционерного банка "Россия" (владеет винодельнями "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет"). Помимо винотеки проект будет включать рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. Ожидается, что откроется "винный город" к концу 2025 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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