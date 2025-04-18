https://1prime.ru/20250418/ukraina-856813370.html
В Кремле отметили прогресс по вопросу Украины
В Кремле отметили прогресс по вопросу Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле отметили прогресс по вопросу Украины
По Украине уже достигнут прогресс, который обусловлен временным мораторием на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:53+0300
2025-04-18T12:53+0300
2025-04-18T12:58+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. По Украине уже достигнут прогресс, который обусловлен временным мораторием на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это, наверное, конечно, нужно вопрос задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также добавил, что впереди ожидаются сложные дискуссии. Он также отметил, что Москва не слышала от европейских стран призывов к миру на Украине, а наоборот, прозвучали призывы к дальнейшей милитаризации. Контакты по украинскому урегулированию также идут тяжело, поскольку это непростая тема, резюмировал он.Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что заявления о милитаризации Европы и Украины, которые слышны из европейских стран, вряд ли могут помочь мирному решению конфликта.
https://1prime.ru/20250418/moratoriy-856813254.html
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле отметили прогресс по вопросу Украины
Песков: прогресс по Украине есть, он связан с мораторием на удары по энергетике
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. По Украине уже достигнут прогресс, который обусловлен временным мораторием на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это, наверное, конечно, нужно вопрос задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. Это прогресс, связанный с тем мораторием, временным мораторием, которого придерживалась Россия, мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что впереди ожидаются сложные дискуссии. Он также отметил, что Москва не слышала от европейских стран призывов к миру на Украине, а наоборот, прозвучали призывы к дальнейшей милитаризации. Контакты по украинскому урегулированию также идут тяжело, поскольку это непростая тема, резюмировал он.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что заявления о милитаризации Европы и Украины, которые слышны из европейских стран, вряд ли могут помочь мирному решению конфликта.
Россия придерживалась моратория на удары по энергетики, заявил Песков