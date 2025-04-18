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"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости
"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон "займется чем-то еще", если Киев не согласится на мир, стало плохим знаком для украинских властей... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:40+0300
2025-04-18T13:40+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон "займется чем-то еще", если Киев не согласится на мир, стало плохим знаком для украинских властей. Таким мнением в социальной сети Х поделился Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — отметил он.Эксперт также допустил, что это может привести к банкротству ЕС и военному краху Киева.Ранее в рамках пресс-конференции Марко Руби заявил, что, если Киев и Москва настроены на мир, США готовы оказать поддержку, в противном случае они сосредоточатся на других вопросах.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
13:40 18.04.2025
 
"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости

Аналитик Кошкович: заявление Рубио стало плохим знаком для Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон "займется чем-то еще", если Киев не согласится на мир, стало плохим знаком для украинских властей. Таким мнением в социальной сети Х поделился Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — отметил он.
Эксперт также допустил, что это может привести к банкротству ЕС и военному краху Киева.
Ранее в рамках пресс-конференции Марко Руби заявил, что, если Киев и Москва настроены на мир, США готовы оказать поддержку, в противном случае они сосредоточатся на других вопросах.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Рубио: США долго поддерживали Киев, теперь надо сфокусироваться на другом
10:25
 
ПолитикаСШАУКРАИНА
 
 
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