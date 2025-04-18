https://1prime.ru/20250418/ukraina-856815240.html

"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости

"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Наихудший сценарий". На Западе сообщили Киеву плохие новости

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон "займется чем-то еще", если Киев не согласится на мир, стало плохим знаком для украинских властей... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T13:40+0300

2025-04-18T13:40+0300

2025-04-18T13:40+0300

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон "займется чем-то еще", если Киев не согласится на мир, стало плохим знаком для украинских властей. Таким мнением в социальной сети Х поделился Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Это означает сепаратный мир с Россией и наихудший сценарий как для Европы, так и для Украины", — отметил он.Эксперт также допустил, что это может привести к банкротству ЕС и военному краху Киева.Ранее в рамках пресс-конференции Марко Руби заявил, что, если Киев и Москва настроены на мир, США готовы оказать поддержку, в противном случае они сосредоточатся на других вопросах.

https://1prime.ru/20250418/rubio-856807052.html

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