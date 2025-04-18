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Украина расторгла соглашение с Россией о пенсионных гарантиях
Украина расторгла соглашение с Россией о пенсионных гарантиях - 18.04.2025, ПРАЙМ
Украина расторгла соглашение с Россией о пенсионных гарантиях
Киев расторг соглашение с Москвой о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения. Об этом заявил представитель... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:41+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Киев расторг соглашение с Москвой о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было принято в Минске в январе 1993 году.
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Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Рада
Украина расторгла соглашение с Россией о пенсионных гарантиях
Украина расторгла соглашение с РФ о гарантиях прав работающих на Крайнем Севере
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Киев расторг соглашение с Москвой о гарантиях прав граждан, работавших на Крайнем Севере, в области пенсионного обеспечения. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие временного соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Соглашение было принято в Минске в январе 1993 году.
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