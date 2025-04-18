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"Вполне доказываемый факт". Эрудит Вассерман рассказал о будущем Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
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"Вполне доказываемый факт". Эрудит Вассерман рассказал о будущем Украины
"Вполне доказываемый факт". Эрудит Вассерман рассказал о будущем Украины - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Вполне доказываемый факт". Эрудит Вассерман рассказал о будущем Украины
Депутат Госдумы, известный эрудит Анатолий Вассерман уверен, что судьба Украины уже предрешена. Своими мыслями по этому поводу он поделился с "МК". | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T22:26+0300
2025-04-18T22:47+0300
политика
анатолий вассерман
украина
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы, известный эрудит Анатолий Вассерман уверен, что судьба Украины уже предрешена. Своими мыслями по этому поводу он поделился с "МК"."Судьба Украина предрешена самим фактом того, что польский лозунг "Украина – не Россия" - фальшив, - говорит Вассерман. - ...А то, что построено на лжи, естественным образом рушится".По его словам, история уже доказала, что такого рода "попытки рано или поздно оборачиваются террором против русского большинства тех земель, которые пытаются считать Украиной".Эрудит уверен, что люди, проживающие на этих территориях, покончат с нынешним террором, чтобы сохраниться как народ, и команда Владимира Зеленского "изрядно ускорила наступление этого конечного результата".При этом Вассерман заявил, что "оставлять хоть один квадратный мир с надписью "Независимая Украина" нельзя ни в коем случае, иначе на оставленном квадратном метре тут же появится "что-то антирусское".По его убеждению, нужно не просто сменить украинскую власть - необходимо добиться признания "украинцев частью русского народа" и в то же время ликвидировать все структуры, которые создавались, чтобы отрицать этот "вполне надежно доказываемый факт". При этом Вассерман подчеркнул, что речь может идти и "о ликвидации Украины как самостоятельной государственной сущности".
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анатолий вассерман, украина
Политика, Анатолий Вассерман, УКРАИНА
22:26 18.04.2025 (обновлено: 22:47 18.04.2025)
 
"Вполне доказываемый факт". Эрудит Вассерман рассказал о будущем Украины

Вассерман: необходимо добиться признания украинцев частью русского народа

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы, известный эрудит Анатолий Вассерман уверен, что судьба Украины уже предрешена. Своими мыслями по этому поводу он поделился с "МК".
"Судьба Украина предрешена самим фактом того, что польский лозунг "Украина – не Россия" - фальшив, - говорит Вассерман. - ...А то, что построено на лжи, естественным образом рушится".
По его словам, история уже доказала, что такого рода "попытки рано или поздно оборачиваются террором против русского большинства тех земель, которые пытаются считать Украиной".
Эрудит уверен, что люди, проживающие на этих территориях, покончат с нынешним террором, чтобы сохраниться как народ, и команда Владимира Зеленского "изрядно ускорила наступление этого конечного результата".
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При этом Вассерман заявил, что "оставлять хоть один квадратный мир с надписью "Независимая Украина" нельзя ни в коем случае, иначе на оставленном квадратном метре тут же появится "что-то антирусское".
По его убеждению, нужно не просто сменить украинскую власть - необходимо добиться признания "украинцев частью русского народа" и в то же время ликвидировать все структуры, которые создавались, чтобы отрицать этот "вполне надежно доказываемый факт". При этом Вассерман подчеркнул, что речь может идти и "о ликвидации Украины как самостоятельной государственной сущности".
 
ПолитикаАнатолий ВассерманУКРАИНА
 
 
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