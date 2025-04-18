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S&P повысило рейтинг Unicredit
S&P повысило рейтинг Unicredit - 18.04.2025, ПРАЙМ
S&P повысило рейтинг Unicredit
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг итальянской банковской группы Unicredit до "ВВВ+" с "ВВВ",... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T19:31+0300
2025-04-18T19:31+0300
2025-04-18T19:32+0300
экономика
unicredit
s&p global ratings
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг итальянской банковской группы Unicredit до "ВВВ+" с "ВВВ", прогноз по новому рейтингу позитивный, следует из пресс-релиза S&P. Агентство также повысило рейтинг ряда других итальянских банков до "ВВВ+" с "ВВВ", в их число вошли Intesa Sanpaolo, Mediobanca, FinecoBank, итальянские подразделения BNP Paribas и Bank of New York Mellon. "Рейтинговые действия последовали за повышением суверенного рейтинга Италии и переоценкой рисков банковской отрасли страны… Мы пришли к выводу, что экономические и отраслевые риски для итальянских банков снизились", - указывает S&P. Позитивный прогноз по рейтингу Unicredit отражает мнение агентства о том, что банковская группа потенциально может получить рейтинг выше Италии. S&P может пересмотреть прогноз Unicredit до стабильного в течение следующих 12-24 месяцев в случае, если объем капитала и соответствующие инструменты банка станут недостаточными для противостояния гипотетическому сценарию суверенного стресс-теста. В то же время агентство в аналогичный период может повысить рейтинг, если убедится в том, что ресурсов банка достаточно для стресс-теста. Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
https://1prime.ru/20250417/sovkombank-856788200.html
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unicredit, s&p global ratings
Экономика, Unicredit, S&P Global Ratings
S&P повысило рейтинг Unicredit
S&P повысило рейтинг Unicredit с "ВВВ" до "ВВВ+", прогноз позитивный
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг итальянской банковской группы Unicredit до "ВВВ+" с "ВВВ", прогноз по новому рейтингу позитивный, следует из пресс-релиза S&P.
Агентство также повысило рейтинг ряда других итальянских банков до "ВВВ+" с "ВВВ", в их число вошли Intesa Sanpaolo, Mediobanca, FinecoBank, итальянские подразделения BNP Paribas и Bank of New York Mellon.
"Рейтинговые действия последовали за повышением суверенного рейтинга Италии и переоценкой рисков банковской отрасли страны… Мы пришли к выводу, что экономические и отраслевые риски для итальянских банков снизились", - указывает S&P.
Позитивный прогноз по рейтингу Unicredit отражает мнение агентства о том, что банковская группа потенциально может получить рейтинг выше Италии.
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S&P может пересмотреть прогноз Unicredit до стабильного в течение следующих 12-24 месяцев в случае, если объем капитала и соответствующие инструменты банка станут недостаточными для противостояния гипотетическому сценарию суверенного стресс-теста. В то же время агентство в аналогичный период может повысить рейтинг, если убедится в том, что ресурсов банка достаточно для стресс-теста.
Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.