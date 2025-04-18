https://1prime.ru/20250418/uregulirovanie-856833008.html

"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря

"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря - 18.04.2025, ПРАЙМ

"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря

Государственный секретарь США Марко Рубио играет на руку Киеву, когда говорит, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса. Об этом в беседе со... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T23:46+0300

2025-04-18T23:46+0300

2025-04-18T23:46+0300

политика

марк рубио

сша

евросоюз

конфликт на украине

урегулирование

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио играет на руку Киеву, когда говорит, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса. Об этом в беседе со Sputnik заявил офицер американской разведки в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.Ранее Рубио сделал заявление о том, что США долгое время поддерживали Украину, однако в настоящий момент у Соединенных Штатов есть необходимость сконцентрироваться на других вопросах. При этом госсекретарь отметил, что если обе стороны конфликта серьезно настроены на заключение мира, то Соединенные Штаты помогут, в противном же случае Вашингтон "займется чем-то еще".По мнению Риттера, "заявление Рубио в действительности во многом усиливает Европу и Украину, поскольку теперь единственное, что им нужно сделать - затянуть этот вопрос".Он считает, что Украина и Евросоюз намерены вывести Соединенные Штаты из мирного процесса и подтолкнуть их к продолжению прокси-войну с Российской Федерацией.Подытоживая, Риттер отметил, что это "не то направление политики, которое поддерживает (президент США - прим. ред.) Дональд Трамп".

https://1prime.ru/20250418/rubio-856807052.html

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марк рубио, сша, евросоюз, конфликт на украине, урегулирование