Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря - 18.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250418/uregulirovanie-856833008.html
"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря
"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря
Государственный секретарь США Марко Рубио играет на руку Киеву, когда говорит, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса. Об этом в беседе со... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T23:46+0300
2025-04-18T23:46+0300
политика
марк рубио
сша
евросоюз
конфликт на украине
урегулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867802_0:88:1917:1166_1920x0_80_0_0_97e38b3e57797a6ea97e7495d564227f.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио играет на руку Киеву, когда говорит, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса. Об этом в беседе со Sputnik заявил офицер американской разведки в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.Ранее Рубио сделал заявление о том, что США долгое время поддерживали Украину, однако в настоящий момент у Соединенных Штатов есть необходимость сконцентрироваться на других вопросах. При этом госсекретарь отметил, что если обе стороны конфликта серьезно настроены на заключение мира, то Соединенные Штаты помогут, в противном же случае Вашингтон "займется чем-то еще".По мнению Риттера, "заявление Рубио в действительности во многом усиливает Европу и Украину, поскольку теперь единственное, что им нужно сделать - затянуть этот вопрос".Он считает, что Украина и Евросоюз намерены вывести Соединенные Штаты из мирного процесса и подтолкнуть их к продолжению прокси-войну с Российской Федерацией.Подытоживая, Риттер отметил, что это "не то направление политики, которое поддерживает (президент США - прим. ред.) Дональд Трамп".
https://1prime.ru/20250418/rubio-856807052.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867802_123:0:1794:1253_1920x0_80_0_0_c2f39b638c94569744c08692c61f2083.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рубио, сша, евросоюз, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Марк Рубио, США, Евросоюз, Конфликт на Украине, урегулирование
23:46 18.04.2025
 
"Слова Рубио усилили Украину". В США раскритиковали позицию госсекретаря

Риттер: Рубио пытается вмешаться в процесс переговоров на стороне Украины

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио играет на руку Киеву, когда говорит, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса. Об этом в беседе со Sputnik заявил офицер американской разведки в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.
Ранее Рубио сделал заявление о том, что США долгое время поддерживали Украину, однако в настоящий момент у Соединенных Штатов есть необходимость сконцентрироваться на других вопросах. При этом госсекретарь отметил, что если обе стороны конфликта серьезно настроены на заключение мира, то Соединенные Штаты помогут, в противном же случае Вашингтон "займется чем-то еще".
По мнению Риттера, "заявление Рубио в действительности во многом усиливает Европу и Украину, поскольку теперь единственное, что им нужно сделать - затянуть этот вопрос".
Он считает, что Украина и Евросоюз намерены вывести Соединенные Штаты из мирного процесса и подтолкнуть их к продолжению прокси-войну с Российской Федерацией.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Рубио: США долго поддерживали Киев, теперь надо сфокусироваться на другом
Вчера, 10:25
Подытоживая, Риттер отметил, что это "не то направление политики, которое поддерживает (президент США - прим. ред.) Дональд Трамп".
 
ПолитикаМарк РубиоСШАЕвросоюзКонфликт на Украинеурегулирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала