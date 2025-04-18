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В Узбекистане отменят ограничения на экспорт товаров

В Узбекистане отменят ограничения на экспорт товаров - 18.04.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане отменят ограничения на экспорт товаров

Все ограничения на экспорт товаров отменяются с 1 июля в Узбекистане, за исключением отдельных категорий сырья и "социально значимой" продукции, сообщил... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:55+0300

2025-04-18T14:55+0300

2025-04-18T14:55+0300

экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 18 апр – ПРАЙМ. Все ограничения на экспорт товаров отменяются с 1 июля в Узбекистане, за исключением отдельных категорий сырья и "социально значимой" продукции, сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду проводит видеоселекторное совещание, посвящённое мерам смягчения воздействия глобальных экономических колебаний на сферы и отрасли страны. "С 1 июля не будет вводиться никаких ограничений на экспорт товаров. Исключение составляют лишь 86 товарных групп, включающих сырьё и продукцию с высоким социальным значением — в их отношении будут применяться экспортные пошлины", - написал Асадов в своем Telegram-канале, комментируя ход совещания. На совещании президент Узбекистана отметил, что действующие ограничения на экспорт привели к потере значительных возможностей на зарубежных рынках, особенно для продукции, пользующейся спросом, уточнил Асадов. Глава государства напомнил, что за последние годы экспорт из Узбекистана увеличился в 2,2 раза, а внешнеторговый оборот достиг 57% ВВП. "Это очень большая цифра, которая показывает, насколько зависима наша экономика от внешних рынков", - цитирует Мирзиёева его пресс-секретарь. Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам прошлого года вырос на 3,8% по сравнению с 2023 годом и составил 65,9 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из страны увеличился на 8,4%, до 26,9 миллиарда долларов, импорта - на 0,8%, до 38,9 миллиарда.

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узбекистан

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узбекистан, шавкат мирзиеев