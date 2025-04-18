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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на выходные
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на выходные - 18.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на выходные
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,26 копейки, до 11,0889 рубля, доллара - на 88,29 копейки, до 81,1371 рубля, курс... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T17:52+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,26 копейки, до 11,0889 рубля, доллара - на 88,29 копейки, до 81,1371 рубля, курс евро - на 1,03 рубля, до 92,2232 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар, евро
Экономика, юань, доллар, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на выходные
ЦБ: официальный курс юаня на выходные - 11,09, доллара - 81,14, евро - 92,22 руб
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,26 копейки, до 11,0889 рубля, доллара - на 88,29 копейки, до 81,1371 рубля, курс евро - на 1,03 рубля, до 92,2232 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
В Банке России дали прогноз по росту ВВП в первом квартале
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.