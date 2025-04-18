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Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"
Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:31+0300
2025-04-18T11:31+0300
2025-04-18T11:31+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ВТБ. "Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта Банка". Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России", - говорится в сообщении. Сообщается, что в клиентских центрах "Почта банка" розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. "Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах "Почта Банка"... следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети, старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой. На сегодняшний день офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. В кредитной организации ожидают, что процесс объединения с "Почта банком" затронет несколько тысяч точек продаж. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" в конце прошлого года. План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. В феврале зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил РИА Новости, что миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что до мая следующего года перейдет около 80% клиентов.
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банки, россия, почта банк, втб
Экономика, Банки, РОССИЯ, Почта банк, ВТБ
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"
Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка"
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ВТБ.
"Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта Банка". Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в клиентских центрах "Почта банка" розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.
"Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах "Почта Банка"... следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети, старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой.
На сегодняшний день офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. В кредитной организации ожидают, что процесс объединения с "Почта банком" затронет несколько тысяч точек продаж.
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" в конце прошлого года. План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. В феврале зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил РИА Новости, что миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что до мая следующего года перейдет около 80% клиентов.
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