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Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка" - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка" - 18.04.2025, ПРАЙМ
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"
Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T11:31+0300
2025-04-18T11:31+0300
экономика
банки
россия
почта банк
втб
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ВТБ. "Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта Банка". Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России", - говорится в сообщении. Сообщается, что в клиентских центрах "Почта банка" розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. "Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах "Почта Банка"... следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети, старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой. На сегодняшний день офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. В кредитной организации ожидают, что процесс объединения с "Почта банком" затронет несколько тысяч точек продаж. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" в конце прошлого года. План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. В феврале зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил РИА Новости, что миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что до мая следующего года перейдет около 80% клиентов.
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банки, россия, почта банк, втб
Экономика, Банки, РОССИЯ, Почта банк, ВТБ
11:31 18.04.2025
 
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"

Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка"

© yuzle.comБанк ВТБ
Банк ВТБ
© yuzle.com
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ВТБ.
"Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта Банка". Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в клиентских центрах "Почта банка" розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.
"Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах "Почта Банка"... следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети, старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой.
На сегодняшний день офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. В кредитной организации ожидают, что процесс объединения с "Почта банком" затронет несколько тысяч точек продаж.
ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" в конце прошлого года. План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. В феврале зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил РИА Новости, что миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что до мая следующего года перейдет около 80% клиентов.
Банк ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
В ВТБ рассказали, на что россияне хотят распространить функцию самозапрета
Вчера, 09:04
 
ЭкономикаБанкиРОССИЯПочта банкВТБ
 
 
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