https://1prime.ru/20250418/vtb-856809171.html

Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"

Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка" - 18.04.2025, ПРАЙМ

Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"

Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T11:31+0300

2025-04-18T11:31+0300

2025-04-18T11:31+0300

экономика

банки

россия

почта банк

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/76220/62/762206263_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_209134e0dea97a4262d853d435b8b6cf.jpg

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта банка", они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ВТБ. "Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах "Почта Банка". Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России", - говорится в сообщении. Сообщается, что в клиентских центрах "Почта банка" розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. "Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах "Почта Банка"... следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года", – приводится в сообщении комментарий руководителя департамента администрирования сети, старшего вице-президента ВТБ Светланы Сырцовой. На сегодняшний день офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. В кредитной организации ожидают, что процесс объединения с "Почта банком" затронет несколько тысяч точек продаж. ВТБ завершил сделку по приобретению "Почта банка" в конце прошлого года. План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов "Почта банка" до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. В феврале зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик сообщил РИА Новости, что миграция клиентской базы "Почта банка" в ВТБ начнется в апреле; планируется, что до мая следующего года перейдет около 80% клиентов.

https://1prime.ru/20250417/vtb-856764175.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, россия, почта банк, втб