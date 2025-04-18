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Уиткофф заявил, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий"

Уиткофф заявил, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - 18.04.2025, ПРАЙМ

Уиткофф заявил, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T09:20+0300

2025-04-18T09:20+0300

2025-04-18T09:20+0300

политика

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россия

украина

стив уиткофф

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен, пишет газета Wall Street Journal. Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут проложены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в четверг выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа. Уиткофф заявил, что его беседа с Путиным была сфокусирована на вопросе территорий, пишет WSJ, взявшая интервью у спецпосланника американского лидера. Как сообщает издание, Уиткофф заявил, что Россия в рамках урегулирования сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". Также, по данным Wall Street Journal, Уикофф допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.

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общество , россия, украина, стив уиткофф, владимир путин