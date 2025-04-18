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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей - 18.04.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей
Курс китайской валюты после легких разнонаправленных колебаний в начале торговой сессии переходит к снижению и уже опускался ниже 11 рублей, следует из данных... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T10:08+0300
2025-04-18T10:08+0300
2025-04-18T10:15+0300
экономика
юань
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после легких разнонаправленных колебаний в начале торговой сессии переходит к снижению и уже опускался ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 5 копеек, до 11,01 рубля.Минутами ранее юань обновил минимум с 19 июня 2024 года, упав до 10,99 рубля, хотя в самом начале торгов максимально поднимался до 11,07 рубля.
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юань
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей впервые с 19 июня 2024 года
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после легких разнонаправленных колебаний в начале торговой сессии переходит к снижению и уже опускался ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 5 копеек, до 11,01 рубля.
Минутами ранее юань обновил минимум с 19 июня 2024 года, упав до 10,99 рубля, хотя в самом начале торгов максимально поднимался до 11,07 рубля.