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Рубль после максимума к юаню за 10 месяцев перешел к снижению
Рубль после максимума к юаню за 10 месяцев перешел к снижению - 18.04.2025, ПРАЙМ
Рубль после максимума к юаню за 10 месяцев перешел к снижению
Курс рубля в пятницу перешел к снижению против юаня на Московской бирже, китайская валюта после обновления 10-месячного минимума ниже 11 рублей, поднялась выше... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T13:51+0300
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу перешел к снижению против юаня на Московской бирже, китайская валюта после обновления 10-месячного минимума ниже 11 рублей, поднялась выше него, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск рос на 11 копеек, до 11,17 рубля, дневной диапазон составляет 10,96-11,20 рубля. Юань утром максимально падал до 10,96 рубля – минимума с 19 июня. Фундаментальные факторы остаются на стороне рубля: слабость импорта на фоне жесткой ДКП, увеличенные продажи валюты Банком России, относительно крупные нефтегазовые налоги в апреле за счет уплаты НДД, рассуждает Денис Попов из Промсвязьбанка. "В этих условиях прогнозный торговый диапазон определяем в районе 10,8-11,4 рубля за юань", - добавляет он. С точки зрения теханализа, курс юаня может упасть до 10,5 рубля, однако геополитика вполне может нарушить этот благоприятный сценарий, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Он, в частности, обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени, "потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны", как сообщил госсекретарь.
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рынки, торги, юань
Экономика, Рынки, Торги, юань
Рубль после максимума к юаню за 10 месяцев перешел к снижению
Курс юаня поднялся выше 11 рублей на Московской бирже
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу перешел к снижению против юаня на Московской бирже, китайская валюта после обновления 10-месячного минимума ниже 11 рублей, поднялась выше него, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск рос на 11 копеек, до 11,17 рубля, дневной диапазон составляет 10,96-11,20 рубля. Юань утром максимально падал до 10,96 рубля – минимума с 19 июня.
Фундаментальные факторы остаются на стороне рубля: слабость импорта на фоне жесткой ДКП, увеличенные продажи валюты Банком России, относительно крупные нефтегазовые налоги в апреле за счет уплаты НДД, рассуждает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"В этих условиях прогнозный торговый диапазон определяем в районе 10,8-11,4 рубля за юань", - добавляет он.
С точки зрения теханализа, курс юаня может упасть до 10,5 рубля, однако геополитика вполне может нарушить этот благоприятный сценарий, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Он, в частности, обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио о необходимости в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования по Украине в скором времени, "потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны", как сообщил госсекретарь.
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11 рублей