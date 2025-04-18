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В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков
Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:45+0300
2025-04-18T14:45+0300
2025-04-18T14:46+0300
экономика
сбербанк
задолженность
застройщики
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Уровень задолженности застройщиков вырос в Сбербанке. На начало года он составлял 5,3 триллиона рублей. Сейчас 5,7 триллиона рублей. В среднем задолженность юридических лиц растет на уровне 1%. У застройщиков темпы роста, будем считать, свыше 5%, что в целом хорошо", - сказал он. По словам Попова, это означает, что принимаются новые решения, есть раскрытия счетов эскроу и завершение проектного финансирования погашением по законченным проектам. Уровень проблемных проектов, добавил заместитель председателя правления "Сбера", , составляет менее 1% в портфеле банка. Это значительно меньше, чем в среднем по другим отраслям.
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сбербанк, задолженность, застройщики
Экономика, Сбербанк, задолженность, застройщики
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков
Попов: задолженность застройщиков в Сбербанке выросла на 5 процентов
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Уровень задолженности застройщиков вырос в Сбербанке. На начало года он составлял 5,3 триллиона рублей. Сейчас 5,7 триллиона рублей. В среднем задолженность юридических лиц растет на уровне 1%. У застройщиков темпы роста, будем считать, свыше 5%, что в целом хорошо", - сказал он.
По словам Попова, это означает, что принимаются новые решения, есть раскрытия счетов эскроу и завершение проектного финансирования погашением по законченным проектам.
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Уровень проблемных проектов, добавил заместитель председателя правления "Сбера", , составляет менее 1% в портфеле банка. Это значительно меньше, чем в среднем по другим отраслям.