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В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков

В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков - 18.04.2025, ПРАЙМ

В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков

Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T14:45+0300

2025-04-18T14:45+0300

2025-04-18T14:46+0300

экономика

сбербанк

задолженность

застройщики

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Уровень задолженности застройщиков вырос в Сбербанке. На начало года он составлял 5,3 триллиона рублей. Сейчас 5,7 триллиона рублей. В среднем задолженность юридических лиц растет на уровне 1%. У застройщиков темпы роста, будем считать, свыше 5%, что в целом хорошо", - сказал он. По словам Попова, это означает, что принимаются новые решения, есть раскрытия счетов эскроу и завершение проектного финансирования погашением по законченным проектам. Уровень проблемных проектов, добавил заместитель председателя правления "Сбера", , составляет менее 1% в портфеле банка. Это значительно меньше, чем в среднем по другим отраслям.

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сбербанк, задолженность, застройщики