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В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков - 18.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250418/zadolzhennost-856818743.html
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков - 18.04.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков
Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T14:45+0300
2025-04-18T14:46+0300
экономика
сбербанк
задолженность
застройщики
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Уровень задолженности застройщиков вырос в Сбербанке. На начало года он составлял 5,3 триллиона рублей. Сейчас 5,7 триллиона рублей. В среднем задолженность юридических лиц растет на уровне 1%. У застройщиков темпы роста, будем считать, свыше 5%, что в целом хорошо", - сказал он. По словам Попова, это означает, что принимаются новые решения, есть раскрытия счетов эскроу и завершение проектного финансирования погашением по законченным проектам. Уровень проблемных проектов, добавил заместитель председателя правления "Сбера", , составляет менее 1% в портфеле банка. Это значительно меньше, чем в среднем по другим отраслям.
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сбербанк, задолженность, застройщики
Экономика, Сбербанк, задолженность, застройщики
14:45 18.04.2025 (обновлено: 14:46 18.04.2025)
 
В Сбербанке сообщили об увеличении задолженности застройщиков

Попов: задолженность застройщиков в Сбербанке выросла на 5 процентов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Уровень задолженности застройщиков в Сбербанке с начала 2025 года до текущего момента вырос более чем на 5%, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Уровень задолженности застройщиков вырос в Сбербанке. На начало года он составлял 5,3 триллиона рублей. Сейчас 5,7 триллиона рублей. В среднем задолженность юридических лиц растет на уровне 1%. У застройщиков темпы роста, будем считать, свыше 5%, что в целом хорошо", - сказал он.
По словам Попова, это означает, что принимаются новые решения, есть раскрытия счетов эскроу и завершение проектного финансирования погашением по законченным проектам.
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Уровень проблемных проектов, добавил заместитель председателя правления "Сбера", , составляет менее 1% в портфеле банка. Это значительно меньше, чем в среднем по другим отраслям.
 
ЭкономикаСбербанкзадолженностьзастройщики
 
 
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