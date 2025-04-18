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Польская группа вооружений получила рекордное количество заказов - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Польская группа вооружений получила рекордное количество заказов
Польская группа вооружений получила рекордное количество заказов - 18.04.2025, ПРАЙМ
Польская группа вооружений получила рекордное количество заказов
Польская группа вооружений (PGZ) получила в 2024 году рекордное количество заказов на более чем 25 миллиардов евро, сообщает кампания. | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T12:38+0300
2025-04-18T12:38+0300
вооружения
польша
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ВАРШАВА, 18 апр - ПРАЙМ. Польская группа вооружений (PGZ) получила в 2024 году рекордное количество заказов на более чем 25 миллиардов евро, сообщает кампания. "2024 год стал рекордным по объему заключенных Польской оружейной группой контрактов. Удалось подписать контракты на общую сумму 120 миллиардов злотых. Это означает, что в прошлом году объем новых заказов достиг эквивалента более 25 миллиардов евро", - добавили в компании. Отмечается, что более 40% заказов касается компонента противовоздушной обороны. "Стоимость только двух заключенных в этой области контрактов составила 30 и 23 миллиарда злотых (7 и 5,39 миллиарда евро)", - говорится в сообщении. Речь идет о контрактах на лицензионное производство пусковых установок CAMM-ER и ракет для системы ПВО "Нарев". Далее идут контракты на производство вооружения сухопутных сил. Всего было заключено 14 контрактов на сумму около 30 миллиардов злотых (7 миллиардов евро). "Крупнейшие из них включают четыре дивизионных огневых модуля Regina с 96 гаубицами Krab, включая модернизированную версию, машины поддержки для девяти дивизионов гаубиц K9, а также транспортеры Rosomak и Rosomak-L с башнями ZSSW-30", - отмечается в сообщении.
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польша
Вооружения, ПОЛЬША
12:38 18.04.2025
 
Польская группа вооружений получила рекордное количество заказов

Польская группа вооружений получила в 2024 году рекордное количество заказов

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 18 апр - ПРАЙМ. Польская группа вооружений (PGZ) получила в 2024 году рекордное количество заказов на более чем 25 миллиардов евро, сообщает кампания.
"2024 год стал рекордным по объему заключенных Польской оружейной группой контрактов. Удалось подписать контракты на общую сумму 120 миллиардов злотых. Это означает, что в прошлом году объем новых заказов достиг эквивалента более 25 миллиардов евро", - добавили в компании.
Отмечается, что более 40% заказов касается компонента противовоздушной обороны. "Стоимость только двух заключенных в этой области контрактов составила 30 и 23 миллиарда злотых (7 и 5,39 миллиарда евро)", - говорится в сообщении. Речь идет о контрактах на лицензионное производство пусковых установок CAMM-ER и ракет для системы ПВО "Нарев".
Далее идут контракты на производство вооружения сухопутных сил. Всего было заключено 14 контрактов на сумму около 30 миллиардов злотых (7 миллиардов евро). "Крупнейшие из них включают четыре дивизионных огневых модуля Regina с 96 гаубицами Krab, включая модернизированную версию, машины поддержки для девяти дивизионов гаубиц K9, а также транспортеры Rosomak и Rosomak-L с башнями ZSSW-30", - отмечается в сообщении.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Польша начала производить элементы пусковых установок ЗРК Patriot
12:36
 
ВооруженияПОЛЬША
 
 
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