https://1prime.ru/20250418/zakharova-856822196.html
"Кровавый клоун". Захарова ответила на санкции Зеленского против Куклачева
"Кровавый клоун". Захарова ответила на санкции Зеленского против Куклачева - 18.04.2025, ПРАЙМ
"Кровавый клоун". Захарова ответила на санкции Зеленского против Куклачева
Санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева стали шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T15:55+0300
2025-04-18T15:55+0300
2025-04-18T15:55+0300
общество
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МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева стали шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого клоуна. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова."Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - заметила дипломат.Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.
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общество , мария захарова, владимир зеленский, мид рф
Общество , Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД РФ
"Кровавый клоун". Захарова ответила на санкции Зеленского против Куклачева
Захарова назвала санкции против Куклачева шагом "кровавого клоуна" против доброго клоуна
МОСКВА, 18 апр – ПРАЙМ. Санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против российского артиста цирка Юрия Куклачева стали шагом кровавого клоуна против доброго и всеми любимого клоуна. Об этом в своем аккаунте в Telegram написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Кровавый клоун ввёл санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - заметила дипломат.
Зеленский подписал в пятницу указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Согласно указу, санкции вводятся против российских исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Николая Расторгуева, певца Александра Розенбаума, рок-музыканта Игоря Сукачева (Гарика Сукачева). Под санкции также попали актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов. Кроме того, в списке значатся российский актер Виталий Гогунский, сыгравший роль Кузи в сериале "Универ", а также фехтовальщица Софья Великая.
Украина ввела санкции против 20 деятелей культуры и спорта России