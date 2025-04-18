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Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора - 18.04.2025, ПРАЙМ
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Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора - 18.04.2025, ПРАЙМ
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора
В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:28+0300
2025-04-18T18:29+0300
экономика
гд
законопроект
должники
сбор
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проект... разработан в целях освобождения должника - органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения (далее соответственно - законопроект, должники-бюджетополучатели) от уплаты исполнительского сбора", - сказано в пояснительной записке к проекту. При этом в проекте указано, что исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения до дня вступления в силу настоящего закона - в случае его принятия - возврату не подлежит.
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гд, законопроект, должники, сбор
Экономика, ГД, законопроект, должники, сбор
18:28 18.04.2025 (обновлено: 18:29 18.04.2025)
 
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора

В ГД внесли проект об освобождении должников-бюджетополучателей от сбора

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗавершающее пленарное заседание весенней сессии 2023 года
Завершающее пленарное заседание весенней сессии 2023 года - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проект... разработан в целях освобождения должника - органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения (далее соответственно - законопроект, должники-бюджетополучатели) от уплаты исполнительского сбора", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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При этом в проекте указано, что исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения до дня вступления в силу настоящего закона - в случае его принятия - возврату не подлежит.
 
ЭкономикаГДзаконопроектдолжникисбор
 
 
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