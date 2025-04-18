https://1prime.ru/20250418/zakonoproekt-856827528.html
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора - 18.04.2025, ПРАЙМ
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора
В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T18:28+0300
2025-04-18T18:28+0300
2025-04-18T18:29+0300
экономика
гд
законопроект
должники
сбор
https://cdnn.1prime.ru/img/84119/45/841194560_0:53:3455:1996_1920x0_80_0_0_d0066414314ebb9a3444dd2e23950701.jpg
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проект... разработан в целях освобождения должника - органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения (далее соответственно - законопроект, должники-бюджетополучатели) от уплаты исполнительского сбора", - сказано в пояснительной записке к проекту. При этом в проекте указано, что исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения до дня вступления в силу настоящего закона - в случае его принятия - возврату не подлежит.
https://1prime.ru/20250417/sredstva-856769772.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84119/45/841194560_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_81a007a80de7d5303e2be2c43f8f1cdc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гд, законопроект, должники, сбор
Экономика, ГД, законопроект, должники, сбор
Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора
В ГД внесли проект об освобождении должников-бюджетополучателей от сбора
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проект... разработан в целях освобождения должника - органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения (далее соответственно - законопроект, должники-бюджетополучатели) от уплаты исполнительского сбора", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В ГД внесли проект об усилении контроля за расходованием бюджетных средств
При этом в проекте указано, что исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения до дня вступления в силу настоящего закона - в случае его принятия - возврату не подлежит.