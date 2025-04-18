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Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора

Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора - 18.04.2025, ПРАЙМ

Должников-бюджетополучателей намерены освободить от исполнительского сбора

В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T18:28+0300

2025-04-18T18:28+0300

2025-04-18T18:29+0300

экономика

гд

законопроект

должники

сбор

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесён проект, по которому должников-бюджетополучателей предлагается освободить от уплаты исполнительского сбора, если исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Проект... разработан в целях освобождения должника - органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения (далее соответственно - законопроект, должники-бюджетополучатели) от уплаты исполнительского сбора", - сказано в пояснительной записке к проекту. При этом в проекте указано, что исполнительский сбор, взысканный в федеральный бюджет с должника - органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) казенного учреждения до дня вступления в силу настоящего закона - в случае его принятия - возврату не подлежит.

https://1prime.ru/20250417/sredstva-856769772.html

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гд, законопроект, должники, сбор