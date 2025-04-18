https://1prime.ru/20250418/zelenskiy-856821258.html

Зеленский ввел санкции против 51 российской компании

Зеленский ввел санкции против 51 российской компании - 18.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский ввел санкции против 51 российской компании

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 51 российской компаний и одного белорусского предприятия. Об этом говорится в указе,... | 18.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-18T15:23+0300

2025-04-18T15:23+0300

2025-04-18T15:23+0300

экономика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 51 российской компаний и одного белорусского предприятия. Об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу на его сайте. На сайте Зеленского в пятницу был опубликован текст дополнений к указу о применении государственных санкций в отношении ряда компаний и физических лиц, среди которых 51 зарегистрированная в России компания. Упомянутые в документе предприятия работают, в частности, в сферах металлургии, химической промышленности и связи. Среди попавших под санкции Зеленского, в частности, компания "103 Арсенал" из Саранска, выпускающая мебель для госучреждений и офисов, завод "Алтайский Химпром", выпускающий реагенты, фармацевтические препараты и средства дезинфекции, "Балтийская промышленная компания", занимающаяся станкостроением, и металлургический завод "Электросталь" и другие. Также документом вводятся санкции в отношении белорусской компании "СветлогорскХимволокно", производящей продукцию из полиэфирных нитей, нетканых материалов и пластика. Этим же указом вводятся персональные санкции в отношении 39 граждан России, упомянутых в одном из приложений. Согласно документу, санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.

https://1prime.ru/20250418/sanktsii-856819108.html

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россия, украина, владимир зеленский