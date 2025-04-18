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ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России - 18.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250418/zoloto-856822386.html
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России - 18.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за март не изменились и на 1 апреля составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и месяцем ранее,... | 18.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-18T16:08+0300
2025-04-18T16:08+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за март не изменились и на 1 апреля составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость самого золота в резервах за этот месяц выросла - на 5,32%, до 228,95 миллиарда долларов на 1 апреля с 217,384 миллиарда на 1 марта. Доля золота в международных резервах также увеличилась - до 35,37% с 34,38%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли те же 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (на 3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли, до 2298,547 тонны.
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россия, финансы, москва
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА
16:08 18.04.2025
 
ЦБ оценил запасы золота в международных резервах России

ЦБ: запасы монетарного золота в международных резервах РФ за март не изменились

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за март не изменились и на 1 апреля составляли 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), как и месяцем ранее, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость самого золота в резервах за этот месяц выросла - на 5,32%, до 228,95 миллиарда долларов на 1 апреля с 217,384 миллиарда на 1 марта.
Доля золота в международных резервах также увеличилась - до 35,37% с 34,38%.
Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее.
За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли те же 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года.
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (на 3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли, до 2298,547 тонны.
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ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВА
 
 
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