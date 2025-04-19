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Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple - 19.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250419/apple-856837202.html
Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple
Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple - 19.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple
Если Apple возобновит официальные поставки в Россию, цены на ее продукцию заметно снизятся. В настоящее время продукция компании попадает на российский рынок по | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T12:05+0300
2025-04-19T12:05+0300
экономика
apple
технологии
бизнес
россия
зарубежные компании
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Если Apple возобновит официальные поставки в Россию, цены на ее продукцию заметно снизятся. В настоящее время продукция компании попадает на российский рынок по параллельному импорту, что увеличивает стоимость iPhone, iPad и MacBook примерно на 30%, сообщил URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Как сообщает портал, ссылаясь на данные MRG, за три года отсутствия Apple на российском рынке доля компании на рынке смартфонов по количеству снизилась с 17,5% до 4,8%. Однако в денежном выражении она по-прежнему занимает около 25%, поскольку iPhone значительно подорожали, а конкуренты представили более доступные устройства.Эксперт уточняет, что техника Apple в России все же доступна без существенных наценок — такую продукцию предлагают продавцы, которые ввозят ее по "серым" схемам. Однако покупатель в этом случае остается без официального обслуживания и берет на себя все риски.По оценке генерального директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, если официальные поставки техники брендов, покинувших рынок в 2022 году, возобновятся, то цены на них снизятся в среднем на 10–15%.
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apple, технологии, бизнес, россия, зарубежные компании
Экономика, Apple, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, зарубежные компании
12:05 19.04.2025
 
Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple

Муртазин: техника Apple может резко подешеветь, если компания вернется в Россию

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Если Apple возобновит официальные поставки в Россию, цены на ее продукцию заметно снизятся. В настоящее время продукция компании попадает на российский рынок по параллельному импорту, что увеличивает стоимость iPhone, iPad и MacBook примерно на 30%, сообщил URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Как сообщает портал, ссылаясь на данные MRG, за три года отсутствия Apple на российском рынке доля компании на рынке смартфонов по количеству снизилась с 17,5% до 4,8%. Однако в денежном выражении она по-прежнему занимает около 25%, поскольку iPhone значительно подорожали, а конкуренты представили более доступные устройства.
Эксперт уточняет, что техника Apple в России все же доступна без существенных наценок — такую продукцию предлагают продавцы, которые ввозят ее по "серым" схемам. Однако покупатель в этом случае остается без официального обслуживания и берет на себя все риски.
По оценке генерального директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, если официальные поставки техники брендов, покинувших рынок в 2022 году, возобновятся, то цены на них снизятся в среднем на 10–15%.
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