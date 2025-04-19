https://1prime.ru/20250419/apple-856837202.html

Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple

Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple - 19.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы снижения цен на продукцию Apple

Если Apple возобновит официальные поставки в Россию, цены на ее продукцию заметно снизятся. В настоящее время продукция компании попадает на российский рынок по | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T12:05+0300

2025-04-19T12:05+0300

2025-04-19T12:05+0300

экономика

apple

технологии

бизнес

россия

зарубежные компании

https://cdnn.1prime.ru/img/83850/59/838505924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fd80a9891ada070dff5bb5de89d5643.jpg

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Если Apple возобновит официальные поставки в Россию, цены на ее продукцию заметно снизятся. В настоящее время продукция компании попадает на российский рынок по параллельному импорту, что увеличивает стоимость iPhone, iPad и MacBook примерно на 30%, сообщил URA.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Как сообщает портал, ссылаясь на данные MRG, за три года отсутствия Apple на российском рынке доля компании на рынке смартфонов по количеству снизилась с 17,5% до 4,8%. Однако в денежном выражении она по-прежнему занимает около 25%, поскольку iPhone значительно подорожали, а конкуренты представили более доступные устройства.Эксперт уточняет, что техника Apple в России все же доступна без существенных наценок — такую продукцию предлагают продавцы, которые ввозят ее по "серым" схемам. Однако покупатель в этом случае остается без официального обслуживания и берет на себя все риски.По оценке генерального директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, если официальные поставки техники брендов, покинувших рынок в 2022 году, возобновятся, то цены на них снизятся в среднем на 10–15%.

https://1prime.ru/20250418/mery-856827662.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

apple, технологии, бизнес, россия, зарубежные компании