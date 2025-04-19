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Число кибератак на финансовый сектор в России выросло вдвое

Число кибератак на финансовый сектор в России выросло вдвое - 19.04.2025, ПРАЙМ

Число кибератак на финансовый сектор в России выросло вдвое

Число кибератак на финансовый сектор в России выросло более чем вдвое в прошлом квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года, тогда как общий объем... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T07:45+0300

2025-04-19T07:45+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Число кибератак на финансовый сектор в России выросло более чем вдвое в прошлом квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года, тогда как общий объем инцидентов во всех сферах за год практически не изменился, подсчитали для РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС). "В первом квартале текущего года финансовый сектор столкнулся с беспрецедентным ростом кибератак - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 2,2 раза. При этом совокупный объем инцидентов информационной безопасности за эти периоды практически одинаков", - сообщили в компании, добавив, что пик активности на все секторы был зафиксирован в феврале. Также отмечается усиление вредоносной активности в отношении банковской отрасли в конце прошлого года. Если за первые три квартала среднемесячное количество попыток взлома российских банков составляло около 1,5 тысяч, то в четвертом квартале оно превысило 2,5 тысячи. Этот всплеск хакерской активности стал предвестником дальнейшей эскалации угроз в 2025 году: в первом квартале специалисты помогали банкам отражать свыше 2 тысяч атак ежемесячно, уточнили в компании. По подсчетам аналитиков, за отчётный квартал 13,5% атак на финансовый сектор носили критический характер. К таким инцидентам относятся целенаправленные атаки на ключевые банковские системы, в том числе атаки через IT-подрядчиков, попытки кражи конфиденциальных данных и дестабилизации банковских бизнес-процессов. "Финансовый сектор находится под постоянным прицелом киберпреступников, и 2025 год начался с нового витка киберугроз. Злоумышленники все чаще используют средства автоматизации атак, с помощью которых попытки проникновения могут вестись десятки часов без перерыва с перебором всех возможных векторов атак", - подытожил технический руководитель RED Security SOC Ильназ Гатауллин.

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технологии, финансы, москва, мтс