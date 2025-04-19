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СМИ: Вашингтон планирует еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной - 19.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Вашингтон планирует еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной
СМИ: Вашингтон планирует еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной - 19.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Вашингтон планирует еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной
Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу между спецпосланником Стивом Уиткоффом и российской стороной для обсуждения | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T18:27+0300
2025-04-19T18:27+0300
политика
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу между спецпосланником Стивом Уиткоффом и российской стороной для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.11 апреля президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Их беседа, проходившая в здании Президентской библиотеки, продолжалась около четырех с половиной часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение подобных контактов, посвященных украинскому урегулированию. В свою очередь, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков выразил мнение, что Вашингтон внимательно изучает сигналы, переданные российской стороной через Уиткоффа."Администрация Трампа одновременно (со встречей с представителями Европы и Киева в Лондоне - ред.) планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению", - сообщает CNN. По информации источника, на встрече в Лондоне будет обсуждаться вариант мирного соглашения, который, по некоторым данным, может включать признание Вашингтоном Крыма частью Российской Федерации.Ранее агентство Франс Пресс сообщило о проведении новой встречи представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне на следующей неделе.В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. При этом Украина и многие страны Запада продолжают считать Крым оккупированной территорией.
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крым, рф, украина, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, cnn, оон
Политика, КРЫМ, РФ, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN, ООН
18:27 19.04.2025
 
СМИ: Вашингтон планирует еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной

CNN: администрация Трампа планирует еще одну встречу Уиткоффа с российской стороной

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать еще одну встречу между спецпосланником Стивом Уиткоффом и российской стороной для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
11 апреля президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Их беседа, проходившая в здании Президентской библиотеки, продолжалась около четырех с половиной часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение подобных контактов, посвященных украинскому урегулированию. В свою очередь, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков выразил мнение, что Вашингтон внимательно изучает сигналы, переданные российской стороной через Уиткоффа.
"Администрация Трампа одновременно (со встречей с представителями Европы и Киева в Лондоне - ред.) планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этому предложению", - сообщает CNN.
По информации источника, на встрече в Лондоне будет обсуждаться вариант мирного соглашения, который, по некоторым данным, может включать признание Вашингтоном Крыма частью Российской Федерации.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о проведении новой встречи представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне на следующей неделе.
В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. При этом Украина и многие страны Запада продолжают считать Крым оккупированной территорией.
Президент Владимир Путин встретился со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
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Вчера, 09:20
 
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