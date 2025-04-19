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В Думе ожидают провокаций со стороны Украины в пасхальное перемирие - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Думе ожидают провокаций со стороны Украины в пасхальное перемирие
В Думе ожидают провокаций со стороны Украины в пасхальное перемирие - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Думе ожидают провокаций со стороны Украины в пасхальное перемирие
Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что украинская сторона будет совершать провокации в пасхальное перемирие. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T17:33+0300
2025-04-19T17:33+0300
россия
владимир путин
госдума
украина
перемирие
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что украинская сторона будет совершать провокации в пасхальное перемирие. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России. "Ожидали... скорее всего... мне кажется, что, несмотря на великий светлый праздник Пасхи, Украина будет совершать провокации. Понимаем, что Зеленский позволил проводить сейчас фестиваль ЛГБТ* в этот праздник, поэтому ничего святого у них нет", - сказал Чепа РИА Новости.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, владимир путин, госдума, украина, перемирие
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, УКРАИНА, перемирие
17:33 19.04.2025
 
В Думе ожидают провокаций со стороны Украины в пасхальное перемирие

Депутат Чепа: Украина, вероятно, будет совершать провокации даже на праздник Пасхи

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что украинская сторона будет совершать провокации в пасхальное перемирие.
Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России.
"Ожидали... скорее всего... мне кажется, что, несмотря на великий светлый праздник Пасхи, Украина будет совершать провокации. Понимаем, что Зеленский позволил проводить сейчас фестиваль ЛГБТ* в этот праздник, поэтому ничего святого у них нет", - сказал Чепа РИА Новости.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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16:53
 
РОССИЯВладимир ПутинГосдумаУКРАИНАперемирие
 
 
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