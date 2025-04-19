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В ЕС заявили, что ждут фактического прекращения огня на Украине - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В ЕС заявили, что ждут фактического прекращения огня на Украине
В ЕС заявили, что ждут фактического прекращения огня на Украине - 19.04.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили, что ждут фактического прекращения огня на Украине
В Еврокомиссии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявили РИА Новости, что ждут фактическое прекращение огня и... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T22:13+0300
2025-04-19T22:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. В Еврокомиссии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявили РИА Новости, что ждут фактическое прекращение огня и действия по длительному перемирию. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на просьбу РИА Новости прокомментировать инициативу. Собеседница агентства также добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В пятницу, 18 апреля, истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве. Страны Евросоюза, в частности Великобритания, Германия и Франция, в течение всех 30 дней моратория продолжали поставлять вооружение для ВСУ, таким образом подпитывая конфликт.
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Политика, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, ВСУ
22:13 19.04.2025
 
В ЕС заявили, что ждут фактического прекращения огня на Украине

В ЕК заявили, что ждут фактическое прекращение огня и действия по длительному перемирию

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© fotolia.com / moonrun
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. В Еврокомиссии на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия заявили РИА Новости, что ждут фактическое прекращение огня и действия по длительному перемирию.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на просьбу РИА Новости прокомментировать инициативу.
Собеседница агентства также добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
В пятницу, 18 апреля, истек 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре России и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживалась запрета на нанесение ударов по энергоинфраструктуре, чего нельзя сказать о Киеве.
Страны Евросоюза, в частности Великобритания, Германия и Франция, в течение всех 30 дней моратория продолжали поставлять вооружение для ВСУ, таким образом подпитывая конфликт.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
"Утрата ценностей". Аналитик оценил возможный отказ ЕС поддержать перемирие
21:09
 
ПолитикаУКРАИНАРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСВСУ
 
 
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