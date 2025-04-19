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СМИ рассказали, к чему привел всплеск популярности "дубайского шоколада" - 19.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали, к чему привел всплеск популярности "дубайского шоколада"
СМИ рассказали, к чему привел всплеск популярности "дубайского шоколада" - 19.04.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, к чему привел всплеск популярности "дубайского шоколада"
Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T13:54+0300
2025-04-19T14:04+0300
экономика
шоколад
бизнес
мировая экономика
financial times
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times. "Дубайский шоколад" стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи. "Стремительный рост популярности "дубайского шоколада" спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен", - говорится в материале на сайте издания. По словам представителя компании CG Hacking, из-за недостаточного урожая фисташек в прошлом году в США, главном экспортере данных орехов, их запасы существенно сократились. Кроме того, урожай в США получился более высокого качества, чем обычно, в результате осталось меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые принято использовать в качестве ингредиентов для шоколада. Популярность "дубайского шоколада" лишь усугубила ситуацию. За год цены на ядра фисташковых орехов выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые магазины даже вынуждены ограничивать количество плиток шоколада, которые может приобрести один покупатель.
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шоколад, бизнес, мировая экономика, financial times
Экономика, шоколад, Бизнес, Мировая экономика, Financial Times
13:54 19.04.2025 (обновлено: 14:04 19.04.2025)
 
СМИ рассказали, к чему привел всплеск популярности "дубайского шоколада"

FT: ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" спровоцировал дефицит фисташек в мире

© РИА Новости . Низамутдинов ДаниилВыставка шоколада
Выставка шоколада - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Низамутдинов Даниил
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг "дубайского шоколада" привел к дефициту фисташек во всем мире, сообщает газета Financial Times.
"Дубайский шоколад" стал "вирусным" в сети интернет летом 2024 года в связи с многочисленными обзорами блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи.
"Стремительный рост популярности "дубайского шоколада" спровоцировал глобальный дефицит предложения фисташек, что усугубило существующую в мире нехватку данного зеленого ореха и привело к резкому росту цен", - говорится в материале на сайте издания.
По словам представителя компании CG Hacking, из-за недостаточного урожая фисташек в прошлом году в США, главном экспортере данных орехов, их запасы существенно сократились. Кроме того, урожай в США получился более высокого качества, чем обычно, в результате осталось меньше дешевых ядер орехов без скорлупы, которые принято использовать в качестве ингредиентов для шоколада.
Популярность "дубайского шоколада" лишь усугубила ситуацию. За год цены на ядра фисташковых орехов выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт. Некоторые магазины даже вынуждены ограничивать количество плиток шоколада, которые может приобрести один покупатель.
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