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В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен
В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен - 19.04.2025, ПРАЙМ
В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен
В этом году в Германии введены ограничения на участие представителей России и Белоруссии в праздновании Дня Победы, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T21:39+0300
2025-04-19T21:39+0300
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ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. В этом году в Германии введены ограничения на участие представителей России и Белоруссии в праздновании Дня Победы, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. "Сейчас (в Германии - ред.) запрещают русским и белорусским представителям возлагать цветы к памятникам, вплоть до того, что есть указания их насильственно изгонять", - сообщила экс-депутат в интервью РИА Новости. Она отметила, что данная тенденция началась с начала проведения специальной военной операции. Если ранее российские представители не получали приглашения на мероприятия, посвященные Дню Победы, то в этом году введен полный запрет на участие представителей России и Белоруссии."Конечно же, люди возмущены тем, что предки тех, кто их освобождал, не допущены, а &lt;...&gt; потомки Бандеры &lt;...&gt; приглашаются на данный момент", - заключила Петерсен. Петерсен вместе с детьми покинула Германию из-за введенных против нее санкций после посещения России и участия в качестве наблюдателя на выборах президента России в 2024 году.
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общество , россия, германия, рф, белоруссия, адг
Политика, Общество , РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, АдГ
21:39 19.04.2025
 
В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен

Петерсен: в Германии запретили празднование Дня Победы для представителей РФ и Белоруссии

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. В этом году в Германии введены ограничения на участие представителей России и Белоруссии в праздновании Дня Победы, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен.
"Сейчас (в Германии - ред.) запрещают русским и белорусским представителям возлагать цветы к памятникам, вплоть до того, что есть указания их насильственно изгонять", - сообщила экс-депутат в интервью РИА Новости.
Она отметила, что данная тенденция началась с начала проведения специальной военной операции. Если ранее российские представители не получали приглашения на мероприятия, посвященные Дню Победы, то в этом году введен полный запрет на участие представителей России и Белоруссии.
"Конечно же, люди возмущены тем, что предки тех, кто их освобождал, не допущены, а <...> потомки Бандеры <...> приглашаются на данный момент", - заключила Петерсен.
Петерсен вместе с детьми покинула Германию из-за введенных против нее санкций после посещения России и участия в качестве наблюдателя на выборах президента России в 2024 году.
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