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В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен

В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен - 19.04.2025, ПРАЙМ

В ФРГ запретили празднование Дня Победы представителям РФ, считает Петерсен

В этом году в Германии введены ограничения на участие представителей России и Белоруссии в праздновании Дня Победы, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T21:39+0300

2025-04-19T21:39+0300

2025-04-19T21:39+0300

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ДОНЕЦК, 19 апр - ПРАЙМ. В этом году в Германии введены ограничения на участие представителей России и Белоруссии в праздновании Дня Победы, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. "Сейчас (в Германии - ред.) запрещают русским и белорусским представителям возлагать цветы к памятникам, вплоть до того, что есть указания их насильственно изгонять", - сообщила экс-депутат в интервью РИА Новости. Она отметила, что данная тенденция началась с начала проведения специальной военной операции. Если ранее российские представители не получали приглашения на мероприятия, посвященные Дню Победы, то в этом году введен полный запрет на участие представителей России и Белоруссии."Конечно же, люди возмущены тем, что предки тех, кто их освобождал, не допущены, а <...> потомки Бандеры <...> приглашаются на данный момент", - заключила Петерсен. Петерсен вместе с детьми покинула Германию из-за введенных против нее санкций после посещения России и участия в качестве наблюдателя на выборах президента России в 2024 году.

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общество , россия, германия, рф, белоруссия, адг