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"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP - 19.04.2025, ПРАЙМ
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"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP
Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T16:48+0300
2025-04-19T17:13+0300
политика
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post.Разочарованный отсутствием быстрого прогресса в переговорах между Украиной и Россией, президент США Дональд Трамп заявил о готовности "сдаться", если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время. Такая позиция вызывает опасения относительно будущего Украины и безопасности Европы.Заявления президента США тревожно прозвучали на фоне комментариев Марко Рубио, намекнувшего на возможность выхода Трампа из переговорного процесса. "Если это (разрешение конфликта - ред.) невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, не будет результатов… Думаю, что президент, вероятно, находится в точке, когда скажет: “Ну, всё, мы закончили”, - заявила госсекретарь США журналистам на пятничной пресс-конференции в Париже.Также источники газеты сообщают о тупике в переговорах из-за неготовности России идти на компромиссы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф неоднократно провел многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, но Кремль продолжает настаивать на территориальных уступках и доминировании в сфере безопасности.Предложенная Уиткоффом структура соглашения, включающая значительные уступки Москве, вызвала неприятие со стороны украинских и европейских лидеров. Сообщается, что Россия будет контролировать пять регионов, а Украине будет запрещено вступать в НАТО.Такой сценарий вряд ли устроит Владимира Зеленского, особенно в отсутствие гарантий безопасности со стороны США. Украина, вероятно, будет предоставлена сама себе при ограниченной поддержке европейских стран. При этом европейские чиновники выражают опасения, что после заключения мирного соглашения их военные и разведывательные ресурсы будут недостаточны для защиты Украины без американской помощи. Возможный отказ Трампа от дальнейшего участия в урегулировании конфликта вызывает сомнения среди союзников США в Европе и Азии относительно надежности американской системы безопасности. В ЕС это рассматривается как экзистенциальная угроза, учитывая растущую силу России и ее стремление к доминированию в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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украина, европа, сша, дональд трамп, марк рубио, стив уиткофф, washington post, нато, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Washington Post, НАТО, ЕС
16:48 19.04.2025 (обновлено: 17:13 19.04.2025)
 
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP

WP: Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США

© Фото : Official White House/Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© Фото : Official White House/Molly Riley
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post.
Разочарованный отсутствием быстрого прогресса в переговорах между Украиной и Россией, президент США Дональд Трамп заявил о готовности "сдаться", если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время. Такая позиция вызывает опасения относительно будущего Украины и безопасности Европы.
Заявления президента США тревожно прозвучали на фоне комментариев Марко Рубио, намекнувшего на возможность выхода Трампа из переговорного процесса.
"Если это (разрешение конфликта - ред.) невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, не будет результатов… Думаю, что президент, вероятно, находится в точке, когда скажет: “Ну, всё, мы закончили”, - заявила госсекретарь США журналистам на пятничной пресс-конференции в Париже.
Также источники газеты сообщают о тупике в переговорах из-за неготовности России идти на компромиссы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф неоднократно провел многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, но Кремль продолжает настаивать на территориальных уступках и доминировании в сфере безопасности.
Предложенная Уиткоффом структура соглашения, включающая значительные уступки Москве, вызвала неприятие со стороны украинских и европейских лидеров. Сообщается, что Россия будет контролировать пять регионов, а Украине будет запрещено вступать в НАТО.
Такой сценарий вряд ли устроит Владимира Зеленского, особенно в отсутствие гарантий безопасности со стороны США. Украина, вероятно, будет предоставлена сама себе при ограниченной поддержке европейских стран. При этом европейские чиновники выражают опасения, что после заключения мирного соглашения их военные и разведывательные ресурсы будут недостаточны для защиты Украины без американской помощи.
Возможный отказ Трампа от дальнейшего участия в урегулировании конфликта вызывает сомнения среди союзников США в Европе и Азии относительно надежности американской системы безопасности. В ЕС это рассматривается как экзистенциальная угроза, учитывая растущую силу России и ее стремление к доминированию в регионе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Трамп допустил прекращение военной помощи Украине
Вчера, 20:06
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампМарк РубиоСтив УиткоффWashington PostНАТОЕС
 
 
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