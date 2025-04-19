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"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP
Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T16:48+0300
2025-04-19T16:48+0300
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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post.Разочарованный отсутствием быстрого прогресса в переговорах между Украиной и Россией, президент США Дональд Трамп заявил о готовности "сдаться", если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время. Такая позиция вызывает опасения относительно будущего Украины и безопасности Европы.Заявления президента США тревожно прозвучали на фоне комментариев Марко Рубио, намекнувшего на возможность выхода Трампа из переговорного процесса. "Если это (разрешение конфликта - ред.) невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, не будет результатов… Думаю, что президент, вероятно, находится в точке, когда скажет: “Ну, всё, мы закончили”, - заявила госсекретарь США журналистам на пятничной пресс-конференции в Париже.Также источники газеты сообщают о тупике в переговорах из-за неготовности России идти на компромиссы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф неоднократно провел многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, но Кремль продолжает настаивать на территориальных уступках и доминировании в сфере безопасности.Предложенная Уиткоффом структура соглашения, включающая значительные уступки Москве, вызвала неприятие со стороны украинских и европейских лидеров. Сообщается, что Россия будет контролировать пять регионов, а Украине будет запрещено вступать в НАТО.Такой сценарий вряд ли устроит Владимира Зеленского, особенно в отсутствие гарантий безопасности со стороны США. Украина, вероятно, будет предоставлена сама себе при ограниченной поддержке европейских стран. При этом европейские чиновники выражают опасения, что после заключения мирного соглашения их военные и разведывательные ресурсы будут недостаточны для защиты Украины без американской помощи. Возможный отказ Трампа от дальнейшего участия в урегулировании конфликта вызывает сомнения среди союзников США в Европе и Азии относительно надежности американской системы безопасности. В ЕС это рассматривается как экзистенциальная угроза, учитывая растущую силу России и ее стремление к доминированию в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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украина, европа, сша, дональд трамп, марк рубио, стив уиткофф, washington post, нато, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Марк Рубио, Стив Уиткофф, Washington Post, НАТО, ЕС
"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP
WP: Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США
МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ.
Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет
газета Washington Post.
Разочарованный отсутствием быстрого прогресса в переговорах между Украиной и Россией, президент США Дональд Трамп заявил о готовности "сдаться", если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время. Такая позиция вызывает опасения относительно будущего Украины и безопасности Европы.
Заявления президента США тревожно прозвучали на фоне комментариев Марко Рубио, намекнувшего на возможность выхода Трампа из переговорного процесса.
"Если это (разрешение конфликта - ред.) невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, не будет результатов… Думаю, что президент, вероятно, находится в точке, когда скажет: “Ну, всё, мы закончили”, - заявила госсекретарь США журналистам на пятничной пресс-конференции в Париже.
Также источники газеты сообщают о тупике в переговорах из-за неготовности России идти на компромиссы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф неоднократно провел многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, но Кремль продолжает настаивать на территориальных уступках и доминировании в сфере безопасности.
Предложенная Уиткоффом структура соглашения, включающая значительные уступки Москве, вызвала неприятие со стороны украинских и европейских лидеров. Сообщается, что Россия будет контролировать пять регионов, а Украине будет запрещено вступать в НАТО.
Такой сценарий вряд ли устроит Владимира Зеленского, особенно в отсутствие гарантий безопасности со стороны США. Украина, вероятно, будет предоставлена сама себе при ограниченной поддержке европейских стран. При этом европейские чиновники выражают опасения, что после заключения мирного соглашения их военные и разведывательные ресурсы будут недостаточны для защиты Украины без американской помощи.
Возможный отказ Трампа от дальнейшего участия в урегулировании конфликта вызывает сомнения среди союзников США в Европе и Азии относительно надежности американской системы безопасности. В ЕС это рассматривается как экзистенциальная угроза, учитывая растущую силу России и ее стремление к доминированию в регионе.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСМИ.
Трамп допустил прекращение военной помощи Украине