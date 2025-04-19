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"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP

"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Мы закончили". Трамп готов "сдаться" по Украине, пишет WP

Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post. | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T16:48+0300

2025-04-19T16:48+0300

2025-04-19T17:13+0300

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МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. Киев не сможет "проглотить" условия мирного соглашения без гарантий безопасности США, пишет газета Washington Post.Разочарованный отсутствием быстрого прогресса в переговорах между Украиной и Россией, президент США Дональд Трамп заявил о готовности "сдаться", если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время. Такая позиция вызывает опасения относительно будущего Украины и безопасности Европы.Заявления президента США тревожно прозвучали на фоне комментариев Марко Рубио, намекнувшего на возможность выхода Трампа из переговорного процесса. "Если это (разрешение конфликта - ред.) невозможно, если мы настолько далеки друг от друга, не будет результатов… Думаю, что президент, вероятно, находится в точке, когда скажет: “Ну, всё, мы закончили”, - заявила госсекретарь США журналистам на пятничной пресс-конференции в Париже.Также источники газеты сообщают о тупике в переговорах из-за неготовности России идти на компромиссы. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф неоднократно провел многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, но Кремль продолжает настаивать на территориальных уступках и доминировании в сфере безопасности.Предложенная Уиткоффом структура соглашения, включающая значительные уступки Москве, вызвала неприятие со стороны украинских и европейских лидеров. Сообщается, что Россия будет контролировать пять регионов, а Украине будет запрещено вступать в НАТО.Такой сценарий вряд ли устроит Владимира Зеленского, особенно в отсутствие гарантий безопасности со стороны США. Украина, вероятно, будет предоставлена сама себе при ограниченной поддержке европейских стран. При этом европейские чиновники выражают опасения, что после заключения мирного соглашения их военные и разведывательные ресурсы будут недостаточны для защиты Украины без американской помощи. Возможный отказ Трампа от дальнейшего участия в урегулировании конфликта вызывает сомнения среди союзников США в Европе и Азии относительно надежности американской системы безопасности. В ЕС это рассматривается как экзистенциальная угроза, учитывая растущую силу России и ее стремление к доминированию в регионе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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украина, европа, сша, дональд трамп, марк рубио, стив уиткофф, washington post, нато, ес