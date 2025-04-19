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В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам
Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T01:31+0300
2025-04-19T01:31+0300
экономика
общество
москва
рф
владимир жириновский
лдпр
госдума
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости автор инициативы, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Ежемесячную выплату предлагается назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума. "Мы ожидаем от правительства заключение, так как потребуются расходы из федерального бюджета, и будем вносить. Идея принадлежит (основателю ЛДПР - ред.) Владимиру Жириновскому, и он давал поручение разработать инициативу, были высказаны при обсуждении и анализе замечания, которые были учтены", - сказал Нилов. Парламентарий предположил, что заключение правительства поступит после майских праздников. По его словам, эта тема будет обсуждаться одновременно с подготовкой проекта бюджета следующего года, нового размера МРОТ и прожиточного минимума. "Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет", - отметил депутат. По его словам, согласно предложению, лица, которые занимаются деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства, будут получать повышенные пособия. Кроме того, предлагается засчитывать этот период в общем страховом пенсионном стаже.
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192
40
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4.7
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общество , москва, рф, владимир жириновский, лдпр, госдума
Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума
01:31 19.04.2025
 
В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесут проект о повышенных выплатах домохозяйкам после заключения правительства

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Законопроект о введении повышенных выплат домохозяйкам планируют внести в Госдуму после получения официального заключения правительства, сообщил РИА Новости автор инициативы, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Ежемесячную выплату предлагается назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума.
"Мы ожидаем от правительства заключение, так как потребуются расходы из федерального бюджета, и будем вносить. Идея принадлежит (основателю ЛДПР - ред.) Владимиру Жириновскому, и он давал поручение разработать инициативу, были высказаны при обсуждении и анализе замечания, которые были учтены", - сказал Нилов.
Парламентарий предположил, что заключение правительства поступит после майских праздников. По его словам, эта тема будет обсуждаться одновременно с подготовкой проекта бюджета следующего года, нового размера МРОТ и прожиточного минимума.
"Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить. Не просто дома сидит один человек без семьи и ничего не делает, работу не ищет", - отметил депутат.
По его словам, согласно предложению, лица, которые занимаются деятельностью, связанной с ведением домашнего хозяйства, будут получать повышенные пособия. Кроме того, предлагается засчитывать этот период в общем страховом пенсионном стаже.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАРФВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума
 
 
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