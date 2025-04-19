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В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми
В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми
Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T02:40+0300
2025-04-19T02:40+0300
бизнес
экономика
россия
москва
госдума
единая россия
социальный фонд
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"): "С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты", - сказал Говырин. По его словам, получить такую выплату смогут не только родные родители, но и усыновители, опекуны - при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента. "Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении. Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем - по льготной, и разницу возвращают", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что деньги поступают из федерального бюджета через Социальный фонд России. "Чтобы получить выплату, необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи, доходы, наличие имущества. Автоматического назначения выплаты не предусмотрено", - добавил Говырин.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, госдума, единая россия, социальный фонд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, Единая Россия, Социальный фонд
02:40 19.04.2025
 
В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми

Семейная налоговая выплата работающим родителям будет действовать в России с 2026 года

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"):
"С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты", - сказал Говырин.
По его словам, получить такую выплату смогут не только родные родители, но и усыновители, опекуны - при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента.
"Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении. Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем - по льготной, и разницу возвращают", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что деньги поступают из федерального бюджета через Социальный фонд России.
"Чтобы получить выплату, необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи, доходы, наличие имущества. Автоматического назначения выплаты не предусмотрено", - добавил Говырин.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАГосдумаЕдиная РоссияСоциальный фонд
 
 
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