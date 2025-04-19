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В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми

В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми - 19.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о выплате работающим семьям с детьми

Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T02:40+0300

2025-04-19T02:40+0300

2025-04-19T02:40+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"): "С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты", - сказал Говырин. По его словам, получить такую выплату смогут не только родные родители, но и усыновители, опекуны - при условии, что они официально трудоустроены, проживают в России и имеют статус налогового резидента. "Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении. Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем - по льготной, и разницу возвращают", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что деньги поступают из федерального бюджета через Социальный фонд России. "Чтобы получить выплату, необходимо ежегодно подавать заявление, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи, доходы, наличие имущества. Автоматического назначения выплаты не предусмотрено", - добавил Говырин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, госдума, единая россия, социальный фонд