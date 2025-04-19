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Мексика выразила интерес к российским инвестициям в производство какао - 19.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мексика выразила интерес к российским инвестициям в производство какао
Мексика выразила интерес к российским инвестициям в производство какао - 19.04.2025, ПРАЙМ
Мексика выразила интерес к российским инвестициям в производство какао
Мексика заинтересована в российских инвестициях для производства какао, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T09:55+0300
2025-04-19T10:14+0300
экономика
бизнес
россия
мексика
европа
какао
производство какао-бобов
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мексика заинтересована в российских инвестициях для производства какао, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "В России есть интерес к мексиканскому какао, его закупают у крупных экспортеров, в основном, в Европе. Одна из возможностей для сотрудничества Мехико и Москвы – это как раз через заводы в Мексике", - сказал он в беседе с агентством. "Эти фабрики нуждаются в инвестициях, чтобы делать свою продукцию в больших объемах. Поэтому если в России есть предприниматели, заинтересованные в инвестициях в производство какао в Мексике, пусть свяжутся с нами", - добавил посол.
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бизнес, россия, мексика, европа, какао, производство какао-бобов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МЕКСИКА, ЕВРОПА, какао, производство какао-бобов
09:55 19.04.2025 (обновлено: 10:14 19.04.2025)
 
Мексика выразила интерес к российским инвестициям в производство какао

Посол Мехиас: Мексика заинтересована в российских инвестициях для производства какао

© flickr.com / ma2tt.mКакао
Какао - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© flickr.com / ma2tt.m
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Мексика заинтересована в российских инвестициях для производства какао, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
"В России есть интерес к мексиканскому какао, его закупают у крупных экспортеров, в основном, в Европе. Одна из возможностей для сотрудничества Мехико и Москвы – это как раз через заводы в Мексике", - сказал он в беседе с агентством.
"Эти фабрики нуждаются в инвестициях, чтобы делать свою продукцию в больших объемах. Поэтому если в России есть предприниматели, заинтересованные в инвестициях в производство какао в Мексике, пусть свяжутся с нами", - добавил посол.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯМЕКСИКАЕВРОПАкакаопроизводство какао-бобов
 
 
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