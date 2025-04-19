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Колумбийский эксперт дал прогноз касательно цен на кофе

Колумбийский эксперт дал прогноз касательно цен на кофе - 19.04.2025, ПРАЙМ

Колумбийский эксперт дал прогноз касательно цен на кофе

Рост цен на кофе, наблюдавшийся в 2024 году и в начале текущего года, продолжится, но не будет бесконечным, и этот "пузырь" в итоге лопнет, высказал мнение в... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T08:35+0300

2025-04-19T08:35+0300

2025-04-19T08:36+0300

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Рост цен на кофе, наблюдавшийся в 2024 году и в начале текущего года, продолжится, но не будет бесконечным, и этот "пузырь" в итоге лопнет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости представитель компании Macondo Coffee, бариста Себастьян Сулуага. В феврале текущего года биржевая стоимость кофе арабика поднималась до нового исторического максимума и превышала отметку в 9 500 долларов за тонну. Однако с начала апреля цена на этот сорт упала уже примерно на 8,5%. При этом с января прошлого года арабика подорожала в 1,8 раза. "Скорее всего, рост (цен на кофе в этом году - ред.) продолжится, но настанет момент, когда пузырь лопнет, как бывает со всем", - сказал собеседник на полях выставки Coffee Tea Cacao в Москве. Рассуждая о причинах, по которым цены на кофе могут упасть, он указал на возможное сокращение потребительского спроса в пользу других напитков. Сулуага также отметил, что само удорожание кофе многие в этой отрасли связывают с действиями спекулянтов на рынке. "И если говорить в целом о кофе, цена может стабилизироваться, но каждый отдельный вид будет по-своему стоить на бирже", - добавил он.Помимо этого, эксперт отметил, что рост цен на кофе способствует переходу на экспорт из Колумбии в Россию более массовых и доступных кофейных сортов."Спрос на кофе значительный, но проблема заключается в бюджете. Как все знают, в последнее время цены на кофе росли так, что кофейням невыгодно покупать специализированный кофе (так называемый "спешелти кофе" - ред.)", - сообщил Сулуага.Он отметил, что Macondo Coffee адаптируется к ситуации на рынке, чтобы предлагать более доступные сорта кофе."Мы понимаем, что в любом случае очень немногие люди заказывают в кофейнях специализированный кофе... Люди хотят прийти, взять чашечку капучино, латте или еще чего-то, выпить и уйти, но чтобы было вкусно при этом. Так что на российском рынке работать можно", - добавил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250410/kofe-856549999.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе, цены, рост цен, бизнес