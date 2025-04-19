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Путин выступил с поручениями правительству по вопросу зарубежных компаний

Путин выступил с поручениями правительству по вопросу зарубежных компаний - 19.04.2025, ПРАЙМ

Путин выступил с поручениями правительству по вопросу зарубежных компаний

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T13:20+0300

2025-04-19T13:20+0300

2025-04-19T13:35+0300

россия

владимир путин

бизнес

зарубежные компании

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в России. Перечень поручений, утвержденный по итогам заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", состоявшегося 18 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 г. прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, предусмотрев включение в этот перечень информации об условиях прекращения (сокращения) данной деятельности, акционерах (участниках) таких лиц и их бенефициарных владельцах, а также иной информации", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения - 15 мая 2025 года.Кроме того, Путин поручил правительству также утвердить поправки в законодательство, связанные с выкупом активов зарубежными компаниями, которые те оставили после начала СВО."Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление:… особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, обеспечив защиту прав и законных интересов российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций (долей в уставных капиталах)", - говорится в перечне на сайте Кремля.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, срок исполнения поручения - 15 мая.

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россия, владимир путин, бизнес, зарубежные компании, михаил мишустин