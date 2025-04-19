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"Смириться с реальностью". Запад признает статус России, считают в Крыму

"Смириться с реальностью". Запад признает статус России, считают в Крыму - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Смириться с реальностью". Запад признает статус России, считают в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что страны Запада рано или поздно будут вынуждены признать за Россией статус сверхдержавы. | 19.04.2025, ПРАЙМ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что страны Запада рано или поздно будут вынуждены признать за Россией статус сверхдержавы.Он напомнил, что 19 апреля в России отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — памятная дата, установленная в честь подписания императрицей Екатериной II соответствующего манифеста в 1783 году. Этот праздник был официально утвержден в 2018 году."Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он также напомнил, что в 1783 году аннексия Крыма вызвала недоумение в Европе, в частности, император Австрии Иосиф II назвал произошедшее полной неожиданностью. Тем не менее, отметил Аксенов, европейские страны со временем были вынуждены признать сложившуюся ситуацию.Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За присоединение к России тогда проголосовало более 96% избирателей региона. Несмотря на это, Киев и западные государства продолжают считать полуостров частью Украины. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что волеизъявление крымчан было легитимным и соответствовало международным нормам. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20250419/ssha-856833306.html

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россия, крым, запад, сергей аксенов, владимир путин, оон