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В Госдуме прокомментировали заявление США о признании Крыма российским

В Госдуме прокомментировали заявление США о признании Крыма российским - 19.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали заявление США о признании Крыма российским

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал сообщение о готовности США признать российский статус Крыма "пробным шаром". | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T11:29+0300

2025-04-19T11:29+0300

2025-04-19T11:29+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал сообщение о готовности США признать российский статус Крыма "пробным шаром". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство. "США тестируют западное сообщество провокационными для них заявлениями. Крым де-факто все и так признают российским, но Вашингтону нужно знать, как поведет себя атлантический мир, если признать полуостров частью России де-юре. Это без сомнения очередной пробный шар, никакого решения и даже проекта еще не принято", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, США взвешивают, что для них выгоднее в таком шаге - признать и расширить экономические контакты с Россией или не признавать, и оставить все как есть. "Следует отметить последовательность американской внешнеполитической аналитики. Они четко действуют по плану - интересы США превыше всего. И если признание Крыма окажется для них более заманчивым - наплюют на мнение своих союзников, с которыми дружили против нас веками. В ЕС это четко понимают и продумывают как продать свою неуступчивость подороже. А вот Киев этого не понимает и продолжает верить в свою победу над Россией, хотя в эту победу уже никто даже из так называемых союзников киевского режима не верит", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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россия, крым, украина, сша, владимир путин, ес, оон