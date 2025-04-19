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В Крыму сообщили о готовности к запуску ж/д сообщения с Херсонской областью - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Крыму сообщили о готовности к запуску ж/д сообщения с Херсонской областью
В Крыму сообщили о готовности к запуску ж/д сообщения с Херсонской областью - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Крыму сообщили о готовности к запуску ж/д сообщения с Херсонской областью
Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области, но дата будет определена после обеспечения транспортной... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T15:01+0300
2025-04-19T15:01+0300
россия
крым
херсонская область
запорожская область
владимир путин
оон
перевозки пассажиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области, но дата будет определена после обеспечения транспортной безопасности, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Железнодорожная инфраструктура Крыма готова к приему поездов, прибывающих со стороны Херсонской области, после запуска движения по новой железнодорожной линии. Дата запуска железнодорожного пассажирского сообщения между новыми субъектами России будет определена после обеспечения транспортной безопасности: с учетом позиции правоохранительных органов и после согласования с Минобороны Российской Федерации", - заявил агентству Константинов. По словам главы крымского парламента, на данный момент рассматривается проект договора по открытию пригородного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. "Открытие пассажирского железнодорожного сообщения позволит обеспечить транспортную связь Крыма с историческими территориями России, а также сократит время курсирования поездов дальнего сообщения, идущих в Крым", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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россия, крым, херсонская область, запорожская область, владимир путин, оон, перевозки пассажиров
РОССИЯ, КРЫМ, Херсонская область, Запорожская область, Владимир Путин, ООН, перевозки пассажиров
15:01 19.04.2025
 
В Крыму сообщили о готовности к запуску ж/д сообщения с Херсонской областью

Константинов: дата запуска ж/д сообщения Крыма с Херсонской областью еще не определена

© fotolia.com / Mykola Mazuryk#Железная дорога
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© fotolia.com / Mykola Mazuryk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Крым готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения со стороны Херсонской области, но дата будет определена после обеспечения транспортной безопасности, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Железнодорожная инфраструктура Крыма готова к приему поездов, прибывающих со стороны Херсонской области, после запуска движения по новой железнодорожной линии. Дата запуска железнодорожного пассажирского сообщения между новыми субъектами России будет определена после обеспечения транспортной безопасности: с учетом позиции правоохранительных органов и после согласования с Минобороны Российской Федерации", - заявил агентству Константинов.
По словам главы крымского парламента, на данный момент рассматривается проект договора по открытию пригородного сообщения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.
"Открытие пассажирского железнодорожного сообщения позволит обеспечить транспортную связь Крыма с историческими территориями России, а также сократит время курсирования поездов дальнего сообщения, идущих в Крым", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
В Госдуме прокомментировали заявление США о признании Крыма российским
11:29
 
РОССИЯКРЫМХерсонская областьЗапорожская областьВладимир ПутинООНперевозки пассажиров
 
 
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