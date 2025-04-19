https://1prime.ru/20250419/lavrov-856837531.html
Россия и Гватемала готовы к сотрудничеству, заявил Лавров
Россия и Гватемала готовы к сотрудничеству, заявил Лавров - 19.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Гватемала готовы к сотрудничеству, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров при обмене поздравлениями с гватемальским коллегой Карлосом Рамиро Мартинесом Альварадо по случаю 80-летия дипломатических... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T13:01+0300
2025-04-19T13:01+0300
2025-04-19T13:01+0300
политика
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров при обмене поздравлениями с гватемальским коллегой Карлосом Рамиро Мартинесом Альварадо по случаю 80-летия дипломатических отношений подтвердил готовность к совместному развитию торгово-экономических и культурных связей стран, сообщили в МИД РФ. В сообщении на сайте МИД отмечается, что министры иностранных дел обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 19 апреля. "Сергей Лавров подчеркнул, что Россию и Гватемалу связывают давние дружественные отношения, накоплен опыт плодотворного сотрудничества на различных направлениях. Министр подтвердил неизменную готовность к совместной работе по развитию конструктивного политического диалога, продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на базе взаимного уважения, равноправия и прагматизма", - говорится в сообщении. По сообщению МИД РФ, гватемальский министр в своем послании указал, что узы дружбы - прочная основа для активизации связей между Россией и Гватемалой и для расширения двусторонней и многосторонней повестки дня на благо обоих государств.
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россия, сергей лавров, мид, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, МИД, сотрудничество
Россия и Гватемала готовы к сотрудничеству, заявил Лавров
Лавров: Россия и Гватемала готовы к развитию торгово-экономических связей
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров при обмене поздравлениями с гватемальским коллегой Карлосом Рамиро Мартинесом Альварадо по случаю 80-летия дипломатических отношений подтвердил готовность к совместному развитию торгово-экономических и культурных связей стран, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД отмечается, что министры иностранных дел обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 19 апреля.
"Сергей Лавров подчеркнул, что Россию и Гватемалу связывают давние дружественные отношения, накоплен опыт плодотворного сотрудничества на различных направлениях. Министр подтвердил неизменную готовность к совместной работе по развитию конструктивного политического диалога, продвижению торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на базе взаимного уважения, равноправия и прагматизма", - говорится в сообщении.
По сообщению МИД РФ, гватемальский министр в своем послании указал, что узы дружбы - прочная основа для активизации связей между Россией и Гватемалой и для расширения двусторонней и многосторонней повестки дня на благо обоих государств.
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