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В Мексике заявили о готовности принять участие в ПМЭФ - 19.04.2025, ПРАЙМ
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В Мексике заявили о готовности принять участие в ПМЭФ
В Мексике заявили о готовности принять участие в ПМЭФ - 19.04.2025, ПРАЙМ
В Мексике заявили о готовности принять участие в ПМЭФ
Торгово-промышленная палата Мексики рассматривает возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T09:27+0300
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата Мексики рассматривает возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. "В прошлом году на ПМЭФ были представители Торгово-промышленной палаты Мексики (CANACINTRA), они подписали ряд соглашений. В продолжении этих соглашений 3 апреля в Мехико состоялся бизнес-форум "Россия - Мексика". В этом году Торгово-промышленная палата Мексики также рассматривает возможность участия в форуме", - рассказал посол в беседе с агентством. Также, по словам Вильегаса, "Росконгресс" выслал приглашения на форум отдельным высокопоставленным должностным лицам Мексики, однако пока неизвестно, приедет ли кто-то из них. Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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мексика, росконгресс, пмэф, россия
МЕКСИКА, Росконгресс, ПМЭФ, РОССИЯ
09:27 19.04.2025 (обновлено: 09:48 19.04.2025)
 
В Мексике заявили о готовности принять участие в ПМЭФ

Торгово-промышленная палата Мексики рассматривает возможность участия в ПМЭФ

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата Мексики рассматривает возможность участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 18 по 21 июня, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
"В прошлом году на ПМЭФ были представители Торгово-промышленной палаты Мексики (CANACINTRA), они подписали ряд соглашений. В продолжении этих соглашений 3 апреля в Мехико состоялся бизнес-форум "Россия - Мексика". В этом году Торгово-промышленная палата Мексики также рассматривает возможность участия в форуме", - рассказал посол в беседе с агентством.
Также, по словам Вильегаса, "Росконгресс" выслал приглашения на форум отдельным высокопоставленным должностным лицам Мексики, однако пока неизвестно, приедет ли кто-то из них.
Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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