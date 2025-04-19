https://1prime.ru/20250419/orban-856839826.html

"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз

"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз - 19.04.2025, ПРАЙМ

"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз может привести к "бесконечной войне", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план... | 19.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-19T15:31+0300

2025-04-19T15:31+0300

2025-04-19T15:31+0300

политика

украина

венгрия

виктор орбан

ес

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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может привести к "бесконечной войне", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш", - написал политик в соцсети Х.Он отметил отсутствие у Украины четко определенных границ, стабильной экономики и полного суверенитета. Орбан считает, что Евросоюз рассчитывает на финансирование украинской армии за счет европейских налогоплательщиков в течение длительного времени."Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", - подчеркнул премьер.Ранее, в интервью YouTube-каналу Öt, Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине, чем, по его мнению, создал себе дополнительные трудности.

https://1prime.ru/20250411/orban-856613251.html

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украина, венгрия, виктор орбан, ес