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"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз
"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз - 19.04.2025, ПРАЙМ
"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз
Вступление Украины в Евросоюз может привести к "бесконечной войне", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план... | 19.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-19T15:31+0300
2025-04-19T15:31+0300
2025-04-19T15:31+0300
политика
украина
венгрия
виктор орбан
ес
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может привести к "бесконечной войне", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан."Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш", - написал политик в соцсети Х.Он отметил отсутствие у Украины четко определенных границ, стабильной экономики и полного суверенитета. Орбан считает, что Евросоюз рассчитывает на финансирование украинской армии за счет европейских налогоплательщиков в течение длительного времени."Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", - подчеркнул премьер.Ранее, в интервью YouTube-каналу Öt, Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине, чем, по его мнению, создал себе дополнительные трудности.
https://1prime.ru/20250411/orban-856613251.html
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украина, венгрия, виктор орбан, ес
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
"Это не мир". Орбан откровенно высказался о вступлении Украины в Евросоюз
Премьер Венгрии Орбан: вступление Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз может привести к "бесконечной войне", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш", - написал политик в соцсети Х.
Он отметил отсутствие у Украины четко определенных границ, стабильной экономики и полного суверенитета. Орбан считает, что Евросоюз рассчитывает на финансирование украинской армии за счет европейских налогоплательщиков в течение длительного времени.
"Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну", - подчеркнул премьер.
Ранее, в интервью YouTube-каналу Öt
, Орбан заявил, что Запад проиграл прокси-войну на Украине, чем, по его мнению, создал себе дополнительные трудности.
Орбан обвинил Украину в попытке давления на Венгрию и Словакию